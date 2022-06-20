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Okan Buruk'un Galatasaray'a en çok istediği futbolcu belli oldu

Okan Buruk'un Galatasaray'a en çok istediği futbolcu belli oldu

Galatasaray'da Okan Buruk dönemi için geriye sayım başladı. Buruk'un transferi konusunda en istekli olduğu isimlerin başında Halil Dervişoğlu geliyor.

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Okan Buruk, Galatasaray'la el sıkıştıktan sonra sportif direktör Cenk Ergün'le beraber yeni sezon planlaması için hemen kolları sıvadı.

Buruk'un Cenk Ergün'le yaptığı görüşmede, milli futbolcu Halil Dervişoglu'nun bonservisinin alınması konusunda çok istekli bir tutum sergilediği belirtiliyor.

4-4-2'yi kullanacak
Başakşehir'i çalıştırdığı ve şampiyonluğa ulaştırdığı dönemde 4-4-2'yi sık sık kullanan Buruk'un çift forvetli sistemi Galatasaray'da da zaman zaman uygulamak istediği ifade ediliyor.

Halil için Umut'tan vazgeçiliyor
Genç hocanın bu nedenle Halil'in mutlaka yeni sezonda takımda olmasını istediği gelen bilgiler arasında.

İddialara göre Galatasaray yönetimi, Okan Buruk'un Halil Dervişoğlu konusundaki ısrarı nedeniyle daha önce prensipte anlaşma sağlanan Umut Bozok'tan vazgeçti.  Umut da bu nedenle Trabzonspor'la görüşmelere başladı.

Görüşmeler sürüyor
Sarı-Kırmızılılar'ın şu anda Halil Dervişoğlu için Brentford kulübüyle görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor. İngilizler'in milli futbolcumuz için 5 milyon Euro istediği ve pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

5 gol atmıştı
Geride bıraktığımız sezon Galatasaray formasıyla tatmin edici bir performans sergileyemeyen 22 yaşındaki Halil 33 maçta 5 gole imza atabildi. Ancak yıldız futbolcu, Milli Takımımız'da Stefan Kuntz'un çift forvetli sisteminde ne kadar etkili bir hücum oyuncusu olduğunu gözler önüne serdi. (Takvim)

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