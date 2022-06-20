BIST 2.517
DOLAR 17,33
EURO 18,23
ALTIN 1.024,68
HABER /  GÜNCEL

Yargıtay'dan 16 sanık hakkında yeni 28 Şubat davası kararı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yargıtay'dan 16 sanık hakkında yeni 28 Şubat davası kararı

Son dakika haberi: 28 Şubat davası sanıklarından emekli orgeneraller Orhan Yöney ve Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı davada, savcılık esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Yargıtay’ın bozma kararının ardından 28 Şubat davasında yeniden yargılanan 16 sanık hakkında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Abone ol

Yargıtayın bozma kararının ardından 28 Şubat davası sanıklarından emekli orgeneraller Orhan Yöney ve Şükrü Sarıışık ile dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz'ün de aralarında bulunduğu 16 sanığın yeniden yargılandığı davada, savcılık esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklardan bazıları ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Yaşar Sezikli, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için savcıya söz verdi.

15-20 yıl arası hapis istemi

Savcı, Yargıtay ilamı doğrultusunda, sanıklar Halil Kemal Gürüz, Erdoğan Öznal, Hayri Bülent Alpkaya, Muhittin Erdal Şenel, Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık, İzzettin İyigün, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Şevket Turan, Yücel Özsır, Metin Yaşar Yükselen, Refik Zeytinci ve İbrahim Selman Yazıcı'nın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan, 15'er yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Söz alan sanık avukatları esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların süre talebini kabul ederek duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.

Yargıtay 16 sanık hakkındaki hükümleri bozmuştu

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Ahmet Çörekçi, İlhan Kılıç, emekli korgeneraller Çetin Saner, Yıldırım Türker, Vural Avar ve Hakkı Kılınç, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak, Kenan Deniz ve emekli tuğgeneral İdris Koralp hakkında "hükümeti cebren vazife görmekten men" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onamıştı.

Aynı cezaya çarptırılan sanıklar Halil Kemal Gürüz, Erdoğan Öznal, Hayri Bülent Alpkaya ve Muhittin Erdal Şenel'in ise "yardım eden" sıfatıyla cezalandırılmaları gerektiği gerekçesiyle haklarındaki mahkumiyet kararını bozan Daire, haklarında "zaman aşımı" nedeniyle düşme kararı verilen sanıklar Orhan Yöney, Şükrü Sarıışık, İzzettin İyigün, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Şevket Turan, Yücel Özsır, Metin Yaşar Yükselen, Refik Zeytinci ve İbrahim Selman Yazıcı'nın ise diğer sanıklarla "gizli ittifakları"nın olduğu gerekçesiyle cezalandırılmalarını istemişti.

Haklarında bozma kararı verilen 16 sanık, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başlamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'nin çiftçi buluşmasında kürsüye çıkmışlardı yokluk değil varlık içindeler şok açıklamalar
CHP'nin çiftçi buluşmasında kürsüye çıkmışlardı yokluk değil varlık içindeler şok açıklamalar
BİM kurbanlık fiyatları belli oldu mu 2022 yılı dana hisse ve koç fiyatları
BİM kurbanlık fiyatları belli oldu mu 2022 yılı dana hisse ve koç fiyatları
Sakarya Valiliği meteorolojik uyarı verdi: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor
Sakarya Valiliği meteorolojik uyarı verdi: Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor
Zabıtanın dikkati emekli kadının parasını kurtardı
Zabıtanın dikkati emekli kadının parasını kurtardı
A101 kurbanlık fiyatları hisse başı canlı hayvan büyükbaş/küçükbaş fiyatları
A101 kurbanlık fiyatları hisse başı canlı hayvan büyükbaş/küçükbaş fiyatları
Jorge Jesus Fenrebahçe antremanında oyuncuları sürekli uyardı
Jorge Jesus Fenrebahçe antremanında oyuncuları sürekli uyardı
Fenerbahçe Beko'da 3 isimle yollar ayrıldı
Fenerbahçe Beko'da 3 isimle yollar ayrıldı
AK Partili Ömer Çelik'ten Bayraktar ailesi yargılanacak iması yapan CHP'li Tanrıkulu'na tepki
AK Partili Ömer Çelik'ten Bayraktar ailesi yargılanacak iması yapan CHP'li Tanrıkulu'na tepki
Miçotakis'in Türkiye planı! Yunan basını yazdı ortam gerilecek
Miçotakis'in Türkiye planı! Yunan basını yazdı ortam gerilecek
İstihbaratçı polis, meslektaşını 'FETÖ listesi' ile dolandırdı! '90 bin TL ver halledelim' deyip 75 bine düştü
İstihbaratçı polis, meslektaşını 'FETÖ listesi' ile dolandırdı! '90 bin TL ver halledelim' deyip 75 bine düştü