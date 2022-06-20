A101 kurbanlık fiyatları hisse başı canlı hayvan büyükbaş/küçükbaş fiyatları

Kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlık satışları da başladı. Kurban pazarlarında olduğu kadar büyük marketlerde de kurbanlık satışları başladı. Peki 2022 yılında A101'de kurbanlık fiyatları ne kadar oldu, büyükbaş-küçükbaş kurbanlık fiyatları 2022 canlı hisse fiyatları kaç paradan başlıyor.

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Kurban bayramına sayılı günler kaldı. 2022 yılında kurban bayramı 9 Temmuz'da başlayacak ve 12 Temmuz'da sona erecek. Kurban pazarlarında büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışları da başladı. Peki 2022 yılında A101'de kurbanlık fiyatları kaç para oldu, A101'de büyükbaş-küçükbaş fiyatları bu sene 33.000 TL ila 50.000 TL arasında değişecek.Büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları 3.250 TL arasında değişecek.

A101 Kurbanlık Fiyatları 2022

A101 marketlerde 2022 yılında büyükbaş kurbanlık fiyatları 33.000 TL ila 50.000 TL arasında değişirken; küçükbaş kurbanlık fiyatları ise 2.500 TL ila 7.500 TL arasında değişecek.

A101 Büyükbaş Kurbanlık Fiyatları 2022



2022 yılında A101'de büyükbaş kurbanlık fiyatları 33.000 TL ila 50.000 TL arasında değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte 2022 yılında A101 marketlerde büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları 3.250 TL olarak tahmin ediliyor.

A101 Küçükbaş Kurbanlık Fiyatları 2022

2022 yılında A101'de küçükbaş kurbanlık fiyatları 2.500 TL ila 7.500 TL arasında değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte 2022 yılında A101 marketlerde büyükbaş kurbanlık hisse fiyatları kilogram başına 30 TL olarak tahmin edilmektedir.

A101'de Kurban Kesimi Nasıl Yapılıyor?

Kurban Bayramı denilince akla ilk gelenler arasında kurbanın doğru bir şekilde kesilip kesilmediği konusu şekillenir. Hayvanın en az acıyı hissetmesi ve bununla beraberde dini görevin tam olarak yerine getirilebilmesi için bu konular oldukça hassastır.

A101 marketler kurban kesiminde oldukça titiz davranmaktadır. Hayvanların dini kurallar çerçevesinde kurallara uygun olarak kesimini sağlayan A101 marketleri her şeyin yanında hijyen konusunda da oldukça tutumludur.

A101 marketlerden satın alımı gerçekleştirilen kurbanlıklar, Kurban Bayramı’nın ilk gününde farklı illerde bulunan kesim noktalarında kesilmektedir. Bu sırada kurban kesimini gerçekleştirecek kişiler sizlerden daha önce vekalet alarak kesim işlemini tamamlarlar.

A101'den Kurbanlık Nasıl Alınır?

A101 marketlerden kurbanlık alımı yapmak için öncelikle mağazadaki görevlilerle iletişime geçmeniz gerekmektedir. Daha sonrasında ise kurbanınız kesimhanelerde kesimi yapıldıktan sonra kurbanlığa ait olan etleri seçim yaptığınız mağazalardan alabilirsiniz.

Her sene kurbanlık satışları yapan A101 marketleri daha önceden anlaşma yaptıkları üreticilerden aynı ebatlar çerçevesinde sağlıklı ve kesim yaşına ulaşmış kurbanlıkları alarak kesimini gerçekleştirmektedir. Daha sonrasında da küçükbaş hayvanların tamamını ve büyükbaş hayvanlarında eşit parçalarda 1/7’sini müşterilerine teslim etmektedir. Tüm bu süreç zarfında en dikkat çeken kısım ise helal ve hijyen kavramlarıdır.