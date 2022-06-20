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Mardin'de PKK 16'sı çocuk, 8'i kadın, 6'sı erkek olmak üzere 30 sivili katletti dualarla anıldılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mardin'de PKK 16'sı çocuk, 8'i kadın, 6'sı erkek olmak üzere 30 sivili katletti dualarla anıldılar

Mardin'de PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen katliamda 16'sı çocuk, 8'i kadın, 6'sı erkek olmak üzere şehit edilen 30 sivil, mezarları başında anıldı.

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Mardin'in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık köyünde 20 Haziran 1987 tarihinde bölücü terör örgütü PKK, sivilleri hedef alarak 16'sı çocuk, 8'i kadın, 6'sı erkek olmak üzere 30 sivili şehit etti.

30 şehit, bugün Pınarcık şehitliğinde bulunan mezarları başında dualarla anıldı. Anma törenine Ömerli Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak ve beraberindekiler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan tören, edilen duaların ardından sona erdi. Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

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