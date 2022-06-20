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550 bin kişiye af geldi! Bedelli affı tamam, öğrenci affı haftaya

550 bin kişiye af geldi! Bedelli affı tamam, öğrenci affı haftaya

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bakaya ve kaçaklar için bedelli düzenlemesine ilişkin 20 maddelik teklifi Meclis'e sunduklarını duyurdu. 550 bin kişinin yararlanacağı bedelli askerliğin ücretini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceğini ifade eden Ünal, "Yoklama kaçağı ve bakalar bedelli askerlikten yararlanacak" dedi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal bedelli askerlik af düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünal'ın açıklamalarından satır başlıkları:

Askeri Ceza Kanunu'nda değişiklik çalışmamızı TBMM'ye sunuyoruz. 20 maddeden oluşuyor. Öğrenci affını da önümüzdeki hafta sunacağız.

Bedelli ücreti ile ilgili, bakaya, yoklama kaçağı ve bunların durumu ile ilgili miktarları MSB belirleyip kamuoyu ile paylaşacaktır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bedelli askerlik için getirilecek affı duyurmuştu. Erdoğan "Sayıları 550 bini bulan yoklama kaçağı, bakaya gençlerimize de bir müjde vermek istiyorum. Yoklama kaçağı gençlerimize bedelli askerlikten faydalanabilme yolunu açıyoruz. Kaçak yılına göre değişen oranlarda bir rakam ilavesiyle askerliğini bedelli yapmak isteyen gençlerimiz askerlik şubelerine başvurabilirler. Bakaya gençlerimizin sıkıntısına çözüm getiren bu uygulamanın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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