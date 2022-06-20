Anaokulu kayıt takvimi 2022-2023 kaç aylık olanlar anaokuluna kayıt yaptıracak?

2022-2023 eğitim öğretim yılı için okul kayıtları temmuz ayının ilk haftasında başlayacak. Birçok velinin kafası ise karışık. Peki kay aylık çocuklar ilkokul 1. sınıfa kayıt yaptırabilir, anaokulu kayıtları kaç aylıkken başlayacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2022-2023 eğitim öğretim yılının eylül ayında başlayacak. Birçok öğrenci ve veli yeni eğitim dönemi için okul kayıtlarını temmuz ayının ilk haftasında yapmaya başlayacak. Peki kaç aylık çocuklar okula kayıt yaptıracak, anaokulu kayıt yaptırma yaşı kaç oldu? E-Okul üzerinden okula başlama yaşı hesaplama robotunu kullanıma açtı. Yeni düzenlemeye göre ilkokula başlama yaşı 69 aya çıkarıldı.

Peki, ilkokula başlama yaşı nasıl hesaplanır? Okul yaşı nedir? Okul yaşı nasıl hesaplanır? Çocuğunuzun okula başlama yaşını nasıl hesaplarsınız? Ana sınıfına başlama yaşı kaç? İlkokula başlama yaşı kaç?

2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı Okula Başlama Yaşı Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu (30/09/2021) itibarıyla hesaplanır.

10 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre çocuğunuzun okul yaşını hesaplayın.

E OKUL OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA ROBOTU

İlkokula başlama yaşını, aşağıdaki e-okul üzerinden çocuğunuzun doğum tarihini girerek kolayca öğrenebilirsiniz.

Okula Başlama Yaşı Hesaplama

İlkokula başlama yaşını, E okul hesaplama robotu ile çocuğunuzun doğum tarihini girerek öğrenebilirsiniz.

Anaokuluna başlama yaşı kaç: Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 36 aylıktan itibaren 68 aylığa kadar çocuklar anaokuluna gidebilir. Yani 36 ayını tamamlayan ve 68 ayını doldurmayan çocukları anaokuluna kayıt yaptırabilirler.

Ana sınıfına başlama yaşı kaç 2022 Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57 ayını dolduran ve 68 ayını doldurmayan çocuklar anasınıfına kaydedilebilir. Ayrıca bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan ana sınıflarına 45 - 56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

İlkokula başlama yaşı kaç: Yeni yönetmeliğe göre kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula kayıt yaptırabilir. Bununla birlikte 66 - 68 ay arası çocuklardan gelişim açısından ilkokula hazır olduğu düşünülen ve velisinin yazılı isteği bulunanlar öğrenciler de ilkokul birinci sınıfa kayıt olabilirler.

İlkokula başlama yaşı gelen çocuk okula yazdırılmazsa para cezası var mı:

Okula kayıt yaşı gelmiş ve 69, 70 ve 71 aylık olan çocukların velisinden dilekçe almak kaydı ile ilkokula kaydı ertelenebilir ya da okul öncesi eğitime yönlendirilebilir. Bu durumdaki çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikli olarak kayıtları yapılır