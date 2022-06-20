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Kübra Par CHP'ye sordu: Sezgin Tanrıkulu Selçuk Bayraktar'ın yargılanacağını ima etti

Kübra Par CHP'ye sordu: Sezgin Tanrıkulu Selçuk Bayraktar'ın yargılanacağını ima etti

Kübra Par, Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA'lar için Selçuk Bayraktar'ı yargılama iması taşıyan tweetini köşesine taşıdı. Par, Bayraktar SİHA'ları konusunda CHP"nin gerçek fikrini sorarak "Yerli savunma sanayiini desteklemekten söz eden Kılıçdaroğlu’na mı yoksa Tanrıkulu’na mı inanmalıyız?" dedi.

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Twitter'dan bir parodi haber hesabının CHP'nin iktidara gelmesi halinde Dışişleri Bakanı olan Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA üretimini durduracağı açıklamasına ilişkin fake haberine yazdığı cevaba tepki yağmaya devam ediyor.

Habertürk yazarı Kübra Par köşesinde bu tartışmayı taşıdı ve Tanrıkulu'nun Selçuk Bayraktar'ı yargılama iması yaptığını yazdı. 

Sezgin Tanrıkulu’nun, Kürt kimliği üzerinden olası bir CHP iktidarının milli hassasiyetlere önem vermeyeceği iddiasını taşıyan bu tweete tepki göstermesi gayet doğaldı.

Fakat öyle bir paylaşım yaptı ki adeta mesajın içeriğini haklı çıkardı. “Böyle saçmalık olur mu?” demek yerine “Bu korku size yeter troller. Ama emin olun adil olacağız” diye yazdı.

Yani Selçuk Bayraktar’ın yargılanabileceğini ima etti. Amacı bu olmasa bile böyle anlaşılmaya müsaitti. Sonrasında da aksi yönde net bir açıklama yapmadı.

Bu paylaşıma sadece iktidara yakın isimlerden değil diğer muhalefet partilerinden de eleştiri geldi.

Peki CHP’nin bu konudaki gerçek düşüncesi ne? Yerli savunma sanayiini desteklemekten söz eden Kılıçdaroğlu’na mı yoksa Tanrıkulu’na mı inanmalıyız?

Dahası birlikte koalisyon hükümeti kurmaktan söz eden iki büyük muhalefet partisi arasında bu konuda bir mutabakat var mı yok mu?

Ana muhalefet partisi seçime bir yıl kala böyle kritik meselelerde hâlâ net bir tavır ortaya koyamıyorsa, AK Parti’nin bu ekonomik tabloya rağmen hâlâ birinci parti olmasına da şaşırmamalılar.

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