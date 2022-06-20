TÜFE ÜFE'yi yakalayacak giyimde zam dalgası geliyor

Tüketici enflasyonunun 3 hanelere çıkmasıyla tüketicinin alım gücü daha da düşecek ve üreticinin maliyetlerinin de artışıyla zam dalgası devam edecek.

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Perakende sektör temsilcileri yüksek enflasyon sürdükçe fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekerek, başta asgari ücrette bir ara zam olmak üzere güçlü tedbirlerin alınmaması durumunda, pazarın durgunluğa gireceğini vurguluyor. Sektörde, maliyetlerdeki artışın devam ettiğine dikkat çekilirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) arasındaki makasın da yeni sezon geçişleri olan kış ayları ile birlikte Yİ-ÜFE lehine kapanacağı belirtiliyor.

Sermaye kaybı

Yaz aylarının turist satışları ve sonrasında gelecek sezon indirimleri nedeniyle büyük bir sorun yaşanmadan atlatılabileceğine işaret eden TOBB Deri Sanayi Meclis Üyesi ve Desa Genel Müdürü Burak Çelet, satın alma fiyatlarının büyük artış gösterdiğine dikkat çekti. “Bunlar ister istemez perakende fiyatlarına yansıyacak ya da firmalar sermaye kaybına uğrayacaktır. Burada Yİ-ÜFE ile TÜFE arasındaki makasın ne kadar açıldığını hep beraber gözlemliyoruz.

Muazzam artış

Dolayısıyla önümüzdeki kış ile beraber fiyatlarda önemli bir artış olabilir. Çünkü perakendeciler artan satın alma maliyetlerini fiyatlara yansıtmak zorunda kalacaklar. Bu kış Yİ-ÜFE-TÜFE arasındaki makas kapanır düşünüyoruz. Şu anda satın alma fiyatlarımız muazzam artış gösteriyor” değerlendirmesini yapan Çelet, yılın ikinci yarısında bir yavaşlama olabileceğini aktardı.

Kur ve enflasyon ile fiyatlar artacak

Perakende sektöründe markaların pandemi öncesinde sattığı adetlere ulaşamadığını ve enflasyon nedeni ile oluşan fiyat artışları ile ciroların büyüdüğünü kaydeden Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe, önlem alınmaz ise adetsel küçülmelerin devam edeceğini aktardı. “Bu enflasyonu bir şekilde dizginlememiz lazım. Enflasyon ve kur arttığı müddetçe fiyatlar da artacak” diye konuşan Tınastepe, beklenti enflasyonunun fiyatlama davranışına yansıdığını ve reel sektöre maliyetlerin üstünde zam yapmayın uyarısını yaptıklarını aktardı.

Adetler küçülüyor

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Ramazan Kaya, bu yıl öne çekilen talep ve turist satışları ile hızlı bir toparlanma yaşayan perakende sektörünün hazır giyim tarafında sipariş adetlerinin küçülmeye başladığını belirtti. Kaya, “Markalar ile görüştüğümüzde yaptıkları adetlerde yüzde 20-30 eksiye gittiklerini görüyoruz” dedi.