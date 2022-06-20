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Tuba Ersöz evli mi eşi kimdir ne iş yapıyor? Tuba Ersöz çocukları var mı?

Tuba Ersöz evli mi eşi kimdir ne iş yapıyor? Tuba Ersöz çocukları var mı?

HSYK yaz kararnamesini tamamladı ve yayımladı. Buna göre toplam 5 bin 426 hakim savcının görev yeri değiştirildi.Türkiye'nin ilk tesettürlü başsavcısı Tuba Ersöz oldu. Gümüşhane Başsavcılığı'na atanan Tuba Ersöz'ün hayatı da merak konusu oldu. 38 yaşında olan Tuba Ersöz aslen Elazığlı. Daha önce Konya Beyşehir Başsavcılığı'nda görev yapan Tuba Ersöz evli mi, eşi ve çocuğu kimdir? İşte Tuba Ersöz'ün biyografisi..

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5 bin 75 adli ve 351 idari hâkim ve savcıyı kapsayan yaz kararnamesi tamamlandı. Gümüşhane Başsavcılığı'na atanan Tuba Ersöz ilk başörtülü il Başsavcısı oldu. Konya Beyşehir Başsavcılığı'nda görev yapan Tuba Ersöz'ün il başsavcısı olarak atanmasının ardından hayatı da merak edildi. Peki kimdir Tuba Ersöz, aslen nereli, kaç yaşında ve Tuba Ersöz evli mi, eşi kimdir?

Tuba Ersöz Ünver kimdir: Tuba Ersöz'ün daha önce Nazilli savcılığı görevini ifa ettiği ve 2020 karanamesi ile Konya Beyşehir Başsavcılığı'na getirildiği biliniyor. Türkiye'nin ilk tesettürlü baş savcısı olarak biliniyor.

Tuba Ersöz'ün eşi ve çocuğu hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor.

1989 yılında Elazığ'da doğan Ünver, aslen Elazığlıdır. Tuba Ersöz, ilk, orta ve lise öğreniminin ardından İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Üniversite mezuniyetinin ardından Bakırköy'e ve Elazığ'a (2015-2016) adli yargı hakimi olarak atandı.

2017'de Şanlıurfa’ya bağlı Halfeti'de Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. 2018'de, Aydın'ın Nazilli ilçesinde Cumhuriyet Savcılığı yapmaya başladı. Nazilli Ağır Ceza’da görev yaptığı sırada, HSK tarafından yayınlanan son kararnameyle Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Nazilli Savcılığı'nda görev yapan Tuba Ersöz, 2020 kararnamesi ile birlikte Konya Beyşehir Başsavcılığı’nda göreve getirilmişti.

Sinop Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

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