THY'den son dakika açıklaması: Brüksel seferleri iptal edildi

Türk Hava Yollarının (THY), Belçika'nın başkenti Brüksel’e düzenleyeceği bugünkü uçuşlar, ülkedeki ulusal endüstriyel grev sebebiyle iptal edildi.

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THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, grev dolayısıyla Brüksel Havalimanı'nda güvenlik personeli eksikliği nedeniyle gün boyu notam ilan edildiği için bugün yapılacak seferlerin iptal edildiği belirtildi.

"TK 1942 Brüksel-İstanbul", "TK 1939-TK 1940 İstanbul-Brüksel-İstanbul" seferlerinin yapılamayacağı aktarılan açıklamada, bunların yanı sıra akşam saatlerinde icra edilmesi planlanan bir seferin gerçekleşme ihtimali olabileceği ifade edildi.

Londra'dan İstanbul'a dönüş seferi iptal edildi

Açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra'daki havalimanında kapasite yetersizliği nedeniyle Heathrow Havalimanı ve Birleşik Krallık sivil havacılığı tarafından alınan karar doğrultusunda bu akşam yapılacak "TK 1983 İstanbul-Londra" seferinin normal icra edileceği ancak dönüş seferi olan "TK 1984 Londra-İstanbul" seferinin iptal edildiği, uçağın yolcusuz ve kargo taşıyabilir şekilde İstanbul'a döneceği bildirildi.

Belçika'da neler oluyor?

Belçika'daki çeşitli işçi sendikalarının çağrısı üzerine çalışanlar iş koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesi talebiyle bugün grev yapıyor.

Greve, Brüksel Havalimanı'nın güvenlik görevlileri de katılıyor.

Yolcuların ve bagajların güvenlik taraması yapılamadığı için Brüksel Havalimanı'ndan gidiş yönlü uçuş gerçekleştirilmiyor.

Havalimanı bugün sadece gelen yolculara ve kargoya hizmet veriyor.

Brüksel Havalimanı, grev nedeniyle yolculardan havalimanına gelmemelerini ve rezervasyonlarını değiştirmelerini talep etti.

Grev nedeniyle Brüksel'deki toplu ulaşımda da aksamalar yaşanıyor.

Çalışanların büyük kısmının greve katılması nedeniyle Brüksel'in metro, tramvay ve otobüs seferlerinde sorun yaşanıyor.

Öte yandan sendikalar, son dönemde hayat pahalılığının çalışanların alım gücünü düşürdüğüne dikkati çekerek, çalışma koşullarının ve ücretlerin iyileştirilmesini istiyor.

Belçika'da uygulamada olan endeksleme sistemiyle çalışanların ücretleri enflasyondaki artış oranı kadar arttırılıyor.

İşverenler ise otomatik ücret endekslemesinden rahatsız oluyor ve bunun iptal edilmesini istiyor.

Ancak, sendikalar söz konusu endeksleme siteminin muhafaza edilmesini ayrıca özel sektörde ücret artış oranlarını sınırlayan yasaların değiştirilmesini talep ediyor.

Belçika'da enflasyon, geçen ay yüzde 8,97 ile 1982 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.