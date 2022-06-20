Yonca Türkman dizileri hangisi oynadığı dizi ve reklamlar Cem Yılmaz detayı

Son olarak Cem Yılmaz'ın oynadığı reklamda yer alan, Yalnız Kurt, Adı Sevgi dizilerinde de rol alan oyuncu Yonca Türkman 45 yaşında hayatını kaybetti. 15. kattaki evinin balkonundan düşerek ölen Yonca Türkman merak konusu oldu. Peki kimdir Yonca Türkman, neden öldü, intihar mı etti? Yonca Türkman evli mi, eşi ve çocukları var mı? İşte Yonca Türkman'ın oynadığı diziler...

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Yonca Türkman kimdir, neden öldü soruları bugünün konusu oldu. Son olark Cem Yılmaz'ın reklamında oynayan, son dizisi ise yayından kaldırılan Yalnız Kurt olan oyuncu Yonca Türkman evinin balkonundan düşerek öldü 15. kattan atladı mı, intihar mı etti soruları ise belirsiz. Yonca Türkman'ın ölüm nedeni henüz belli değil. 45 yaşında ölen Yonca Türkman'ın hayatı da merak edildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu olan Yonca Türkman Adı Sevgi, Evlilik Hakkında Her Şey gibi dizilerde rol aldı. Yonca Türkman evli mi, eşi kimdir sorularının yanıtı ise belirsiz. Yonca Türkman şu an evli değil ve çocuğu yoktur.

Sevilen oyuncu Yonca Türkman yaşamını yitirdi. Oyuncunun ölümünün ardından güvenlik güçleri olaya ilişkin inceleme başlattı. Peki, Yonca Türkman kimdir, neden öldü? İşte Yonca Türkman’ın oynadığı diziler…

Dizilerde canlandırdığı karakterlerle tanınan oyuncu Yonca Türkman hayatını kaybetti. Ünlü ismin vefatının ardından çok sayıda isim başsağlığı mesajı yayınladı.

Yonca Türkman neden öldü: Birçok dizide rol alan Türkman, dün sabah Gaziosmanpaşa’da 15. kattaki evinin balkonundan bilinmeyen bir nedenle düştü. Durum, polis ve sağlık ekipleri bildirdi.

Sağlık ekipleri Türkman'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Türkman'ın evde yalnız olduğu belirtilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Yonca Türkman kimdir: 45 yaşındaki Yonca Türkman, İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunudur. Uzun yıllar kurumsal firmalarda tekstil mühendisi olarak çalışmıştır.

Daha önce birçok önemli dizide rol alan oyuncu Yonca Türkman aynı zamanda tiyatroda ve reklam filmlerinde de bulundu. Sevilen oyuncu evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Yonca Türkman oynadığı diziler:

Sevilen oyuncunun daha önce oynadığı diziler ise şöyle;

Yalnız Kurt

İyilik

Adı Sevgi

Evlilik Hakkında Her Şey

Oyuncu ayrıca Hepsiburada reklamı, Spotfy reklamı ve Bosch reklamı gibi reklamlarda da yer almıştı.