Rusya Ukrayna savaşı yüzünden Almanya kömüre dönüyor

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, ülkesinin gelecek kışa yönelik doğal gaz depolama tesislerini doldurmaya yardımcı olmak için gaz tüketimini azaltması ve elektrik üretimi için kömür santrallarının daha fazla kullanılması gerekeceğini açıkladı.

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Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı, Kuzey Akım'daki kapasitenin de düşürülmesiyle azalmaya devam ederken, Habeck, yaptığı açıklamada Almanya'nın gaz depolama tesislerini doldurmaya yardımcı olmaya yönelik gaz tasarrufu için ek önlemler alındığını bildirdi.

Habeck, Rusya'nın doğal gazda kesintiye devam edeceğine yönelik endişelerle ülkesinin elektrik üretimi için gaz kullanımını sınırlaması ve Rusya'dan gelen arzdaki düşüşü telafi etmek için doğal gaz depolama tesislerine öncelik vermesi gerektiğini belirtti.

Alman Yeşiller Partisi eski Eş Genel Başkanı olan Habeck, Almanya'nın kömür yakıtlı elektrik üretiminden çıkma planlarına ve partisinin ilkelerine aykırı olmasına rağmen ülkenin elektrik üretimi için kömür kullanımını da artırmak zorunda kalacağını da vurguladı.

Habeck, “Talep üzerine kanunla alternatif bir gaz rezervi oluşturuyoruz. Bu, dürüst olmak gerekirse, bir geçiş dönemi için daha fazla kömürle çalışan elektrik santrali anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Gaz piyasasındaki durumun son günlerde kötüleştiğini ve gaz depolama tesislerinin yüksek fiyatlara da olsa doldurulabildiğini vurgulayan Habeck, "Gazda tedarik şu anda garanti altında ama durum ciddi. Bu nedenle gaz tüketimini azaltmak için tedbirleri güçlendirmeye ve ek tedbirler almaya devam ediyoruz. Bu, gaz tüketiminin daha da azalması ve depolama tesislerine daha fazla gaz aktarılması gerektiği anlamına geliyor. Aksi halde kış zorlu geçecek." değerlendirmesinde bulundu.

Habeck, Avrupa’da doğal gaz fiyatlarının yükselmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendilerini huzursuz etme, bölme ve fiyatları artırma stratejisi olduğunu savunarak, “Buna izin vermeyeceğiz. Kararlı, eksiksiz ve dikkatlice bir şekilde karşılık veriyoruz.” dedi.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığının açıklamasına göre, Alman hükümeti elektrik üretimi içi kömür kullanımını artırmanın yanında hane halkı tüketimine sınır getirmeyi ve sanayide daha az doğal gaz kullanılmasını teşvik edecek bir mekanizmayı da hayata geçirmeyi planlıyor.

Alman hükümeti ayrıca, kışın doğal gaz sıkıntısı yaşanmaması için ülkede doğal gaz piyasası alan yöneticisi olan Trading Hub Europe için Alman Kalkınma Bankası'ndan (KfW) 15 milyar avro ek kredi limiti açmayı hedefliyor.

Öte yandan, Almanya'daki doğal gaz depolama tesislerinde doluluk oranı şu anda yüzde 57 seviyesinde bulunurken, Alman hükümeti Kasım 2022’ye kadar bu oranı yüzde 90'a ulaştırmayı hedefliyor.

Almanya'nın sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrol ve doğal gazına diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olduğu görülürken, ülke, Rusya-Ukrayna savaşı öncesi ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, Rusya'dan karşılıyordu. Son zamanlarda bunu yüzde 35’e düşürdü.

Almanya'da konutların yaklaşık yarısı ağır sanayide elektrik üretmek için kullanılan doğal gazla ısıtılıyor.

Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak için yoğun çalışmalar yürüten Alman hükümeti, Rus gazından tamamen bağımsız olmak için zamana ihtiyacı bulunduğunu belirtiyor. Hükümet, Batılı ülkelerin Moskova'ya karşı yaptırımlarını desteklemesine rağmen Rusya'dan gaz arzının hemen durdurulmasına karşı çıkıyor.

- Gazprom, Kuzey Akım üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatını düşürmeye devam ediyor

Gazprom, 14 Haziran’da yaptığı açıklamada Kuzey Akım üzerinden gaz sevkiyatının 167 milyon metreküpten 100 milyon metreküpe düşürüldüğünü bildirmişti.

Kuzey Akım, Yamal-Avrupa boru hattı ve Ukrayna'daki boru hatlarının yanı sıra Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan biri olarak biliniyor. Şirketten daha önce yapılan açıklamada, Yamal-Avrupa üzerinden sevkiyatların durdurulduğu, Ukrayna üzerinden sevkiyatların da yaklaşık yarı yarıya düştüğü belirtilmişti.

15 Haziran’da ise Gazprom, Alman Siemens şirketine bakım için gönderilen bazı teknik ekipmanların henüz dönmediğine işaret ederek, Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatının yüzde 33 daha düşeceği uyarısında bulunmuştu.

Gazprom, Kuzey Akım boru hattına gaz tedarikin, 16 Haziran itibarıyla günlük 67 milyon metreküpe kadar sağlanabileceğini bildirdi.

Rus şirket ayrıca, rubleyle ödeme yapmayı reddettikleri gerekçesiyle daha önce Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatını durdurmuştu.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, teknik sorunlar nedeniyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında kesintiyi “siyasi güdümlü” olarak nitelendirmişti.

Almanya, Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı nedeniyle geçmişte, Washington yönetimi tarafından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.