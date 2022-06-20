33 ilin başsavcısı değişti! HSK Yaz Kararnamesi ile tayin depremi işte Türkiye'nin başörtülü ilk başsavcısı
Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnameleri tamamlandı. 33 ile yeni başsavcı atanırken, 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti. Tuba Ersöz Ünver hem Türkiye’nin hem Gümüşhane’nin ilk başörtülü kadın İl Cumhuriyet Başsavcısı oldu.Abone ol
HSK Birinci Dairesi tarafından karara bağlanan Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamelerine göre 33 ile yeni Başsavcı atanırken, 5 bin 426 hakim ve savcının görev yeri değişti. Kararnameyle 6 ilin de Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı değişti. İlk defa başörtülü bir il başsavcısı atandı. İşte HSK Yaz Kararnamesi'nden çarpıcı ayrıntılar...
6 ilde BAM Başsavcısı değişti
Kararnameyle 6 ilin de Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı değişti. Buna göre; Denizli BAM Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, Tekirdağ BAM Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingöl, Malatya BAM Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Adana BAM Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, Kayseri BAM Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, İzmir BAM Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu oldu.
Türkiye'nin ilk başörtülü başsavcısı
Beyşehir Cumhuriyet Başsavcısı Tuba Ersöz Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Tuba Ersöz Ünver hem Türkiye’nin hem Gümüşhane’nin ilk başörtülü kadın İl Cumhuriyet Başsavcısı olurken aynı zamanda Gümüşhane’nin de ilk kadın Başsavcısı olma unvanını aldı.
33 ilin Cumhuriyet Başsavcısı değişti
HSK Yaz Kararnamesi ile 33 ilin başsavcısı değişti. Aralarında Antalya, Bursa ve Konya’nın da yer aldığı kararnameye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul Başsavcı Vekili Zafer Koç, Konya Cumhuriyet Başsavcılığına Antalya Başsavcısı Halil İnal, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz getirildi.
Yeni atanan diğer başsavcıların isimleri şöyle:
Kayseri: Habib Korkmaz
Eskişehir: Ali Yeldan
Kocaeli: Ferhat Kapıcı
Gaziantep: İsmail Karataş
Şanlıurfa: Cuma Çoban
Çorum: Ahmet Bektaş
Van: M. Nadir Yağcı
Muğla: Oğuzhan Dönmez
Bolu: Ali Keleş
Kırşehir: Soner Aygün
Ordu: Hasan Uçak
Gümüşhane: Tuba Ersöz
Karaman: Ali İhsan Akdoğan
Yalova: Duygu Bayar
Yozgat: Recep Sevgili
Sinop: Mesut Pektaş
Kastamonu: Ercan Ceylan
Bilecik: Burak Olgun
Osmaniye: Uygur Kaan Ansay
Hakkari: Harun Ünlüsoy
Bitlis: Durmuş Ali Karakoca
Kars: Abdullah Amanvermez
Uşak: Bozan Çevik
Adıyaman: Ufuk Mustafa Süren
Gezi’nin muhalif hakimine sürgün
Kararnameyle dikkat çekici bir diğer değişiklik de İstanbul’da oldu. İstanbul’da görülen Gezi davasında Osman Kavala’nın ağırlaştırılmış müebbet, diğer 7 sanığın 18’er yıl hapse mahkum edilmesine muhalif kalan, yargılama aşamasında Kavala’nın tahliyesi yönünde oy kullanan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Kürşad Bektaş, Tokat’a atandı. Bektaş Tokat Turhal hakimi oldu.
Kaşıkçı davasının devrine karşı çıkan hakime atama
Kararnamede dikkat çeken bir diğer değişiklik ise, Cemal Kaşıkçı dosyanın Suudi Arabistan'a devredilmesi kararına şerh düşen İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi üyesi Nimet Demir oldu. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Kaşıkçı dosyasının devredilmesi kararına yapılan itirazı reddetmiş, üye hakim Demir ise, mahkemenin ret kararına muhalif kalmıştı. HSK, yargıç Demir'i, Kahramanmaraş Hakimi olarak atadı.
17 Aralık savcısı Ekrem Aydıner İstanbul'a geri döndü
17 Aralık yolsuzluk soruşturmasına takipsizlik kararı verdikten sonra Ankara'ya başsavcı vekili olarak atanan Ekrem Aydıner, Gaziosmanpaşa Başsavcı vekilliğine atandı. Aydıner'in kendi isteğiyle İstanbul'a gönderildiği öğrenildi.
Zindaşti iddiaları Daire Bakanlığı'nı elinden aldı
Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı olduğu dönemde Zindaşti ve Ünğan kardeşler arasındaki ‘Baronlar Savaşı’na adı karışan Recep Karaman, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı görevinden alınarak Küçükçekmece hakimliğine getirildi.
Kararname ile İstanbul'da Terör suçlarına bakmakla görevli başsavcı vekili Yakup Ali Kahveci'nin de Antalya'ya gönderilmesi dikkat çekti.