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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesinde terör vurgusu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesinde terör vurgusu

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, terörle mücadele ve güvenlik dahil iki ülke ilişkileri ve bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için iş birliğine devam etme konusunda mutabık kaldı. Herzog, Erdoğan'a Türkiye'nin terörle mücadele çabalarından dolayı teşekkür etti.

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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, terörle mücadele ve güvenlik dahil iki ülke ilişkileri ve bölgeye dair meselelerde diyalog halinde olma, barış ve istikrar için iş birliğine devam etme konusunda mutabık kaldı.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin terörle mücadele çabalarından dolayı teşekkür etti.

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