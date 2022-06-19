İsveçli moda markası H&M'den Türkiye'de skandal LGBT propagandası aileyi hedef aldılar!

LGBT destekçilerinden olduğu bilinen İsveç giyim markası H&M bu defa aileyi hedef alan bir propagandayla gündeme geldi. 'Seçtiğim ailem' adı verilen bir konsept yayınlayan marka aile kurumunun içini boşalttı.

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Dünya üzerindeki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de çok sayıda mağası bulunan İsveç giyim markası H&M, yeni bir skandalla gündeme geldi.

Türkiye'de bazı kesimlerin de destekleriyle ve de yapılan skandal eylemlerle gündeme getirilmeye çalışılan LGBT sapkınlığına bir destek de Türkiye'de birçok mağazası bulunan İsveçli giyim markasından geldi.

İnternet sitesinde LGBT propagandası

İsveç giyim markası H&M, Türk vatandaşlarının kullanımı için açtığı internet sayfasında "LGBT" propagandası yapmaya başladı.

H&M Türkiye'nin internet sayfasındaki paylaşımda görülen "LGBT" sapkınlığını normalleştirme çabası sosyal medyada vatandaşlardan büyük tepki çekti.

İşte o paylaşım

H&M Türkiye'nin internet sayfasındaki paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi;

Seçilmiş bir aile, birbirini desteklemeyi ve sevmeyi özellikle seçen insanlardan oluşuyor. Kimi seviyor olursanız olun, her ne olursa olsun orada olmaya ve kim olduğunuzu kutlamaya odaklanıyor. Birbirlerini seçen LGBTQIA+ aileleri ile tanışın.

Javier C: LGBTQ topluluğu olarak büyüyoruz ve hayatımızın geri kalanında hep yalnız kalacağımızı düşünüyoruz ancak bir noktadan sonra bunun doğru olmadığını fark ediyorsunuz. Seninle aynı olan insanları keşfediyorsun, onlar seni anlıyorlar ve onların etrafında kendini güvende hissediyorsun. Seçilmiş ailelerin önemi işte bu çünkü seçilmiş ailemizin içinde kendimiz olabiliyoruz, büyüyebiliyoruz, gülebiliyoruz, sevebiliyoruz, yaşayabiliyoruz.

Türkiye'de birçok şubesi bulunan H&M Türkiye'nin internet sitesinden yapılan bu paylaşımlar vatandaşın büyük tepkisini çekti.

Türkiye'deki aile kurumuna saldırmak için büyük firmalar tarafından da yapılmaya başlanan bu tarz paylaşımlar vatandaşı endişelendirirken boykot çağrıları da peş peşe geldi.

İşi giysi ürünleri satmak olan bir firmanın "LGBT" sapkınlığıyla ilgili sayfalarca normalleştirme ve özendirme paylaşımı yapıyor olması dikkat edilmesi gereken bir tehlike olarak vatandaşın gözünden kaçmıyor.