AK Partili vekilden DEVA Partili Yeneroğlu’na destek Polis parmak sallayarak 'ahlaksız' demişti Emniyet'ten suç duyurusu

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay'dan polisin parmak sallayarak üzerine yürüdüğü DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'na destek açıklaması geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü ayrıca Ankara’da Somalililerin restoranlarına yapılan denetimde çıkan gerginlikle ilgili polislerin uyarıldığını, Mustafa Yeneroğlu hakkında da suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "Kızılay'da polise hakaret ettiği gerekçesiyle bir milletvekili hakkında görevli memura yönelik tahrik, hakaret ve tehditten suç duyurusunda bulunulacağını" duyurdu.

Bir polis amirinin parmak sallayarak “Ahlaksız, lan sus, senin gibi tiplere ne olacağı belli. Adam gibi konuş” sözleriyle DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu'nun üzerine yürümesine AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay’dan da tepki geldi.

Ankara Kızılay’da Somalililer tarafından işletilen ve daha önce polis baskısı nedeniyle tabelasını defalarca değiştiren Saab Cafe’nin yeniden kendi adıyla yaptırdığı tabelasının açılış törenine polisler müdahale etti. Medyascope'un videosuna yansıyan görüntülerde Yeneroğlu, polisin bu isteğinin hukuksuz olduğunu belirterek karşı çıktı ve Çankaya Emniyeti’nden bir emniyet amiri ile sözlü tartışma yaşadı.

Emniyet amiri, tepki gösteren Yeneroğlu'na, "Ahlâksız sensin lan, adam gibi konuş, haddini bileceksin" dedi.

Orhan Atalay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün İstanbul’da bir milletvekilinin polise tokat atması gibi, bugün Ankara’da bir polisin milletvekiline parmak sallayarak üzerine yürümesi de asla kabul edilebilir değildir. Adaletin erdemi size değil başkasına yapılan haksızlığa karşı çıkmada tecelli bulur.” ifadesini kullandı.