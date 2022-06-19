Koştu, depar attı ama yine de sınava geç kaldı baba tepki gsöterdi çocukların geleceği ile oynuyorsunuz

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) için adayların sınav merkezlerine girişleri saat 10.00’da son buldu geç kalanlar kapıdan geri döndü.

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81 il düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Adayların sınav merkezlerine girişleri saat 10.00’da son buldu. Edirne’de sınava geç kalan adaylar ve aileleri ile kapıda bulunan görevlilere dakikalarca dil dökmesine rağmen içeri giremedi.

‘Çocukların geleceği ile oynuyorsunuz’

Sınava giremeyen adayın babası çoğunun geleceği ile oynadıklarını belirterek “Çocuğumun geleceği ile oynuyorlar. Çocuğum 1 yıldan fazla bu sınav için uğraşıyor hazırlanıyor. 5 dakika geç kaldığı için geleceği ile oyandılar. Emeği gitti çocuğumun” dedi.

Sınava kimliğini unuttuğu için geç kalan aday “Sınavı 1 dakika ile kaçırdım. Kimliğimi unuttuğum için geç kaldım. 10’da girmem gerekiyormuş olmadı. Öğleden sonra gireceğim” şeklinde konuştu.