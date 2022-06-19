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Emeklilerde en düşük emekli aylığı için hükümete çağrı

Emeklilerde en düşük emekli aylığı için hükümete çağrı

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün, 1,5 milyon emeklinin en düşük emekli aylığı olan 2 bin 500 lirayla geçinmeye çalıştığını belirterek, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini istedi.

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Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep ediyor.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, memur ve memur emeklilerinin ek göstergesinde yapılan 600 puanlık artıştan memnuniyet duyduklarını ifade ederek, düzenlemenin emekli aylıklarında yaklaşık 1350 lira, emekli ikramiyesinde ise ortalama 40-50 bin lira artış sağlayacağını vurguladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin düşük kalan aylıklarının benzer şekilde artırılmasını ve 2000 yılı sonrası emekli olanlara intibak verilmesini isteyen Ergün, şunları söyledi:

"Memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri arasındaki emekli aylığı makası her geçen yıl artıyor. Memur emeklileri toplu sözleşme zammının yanında ek zam ve gösterge artışı gibi imkanlardan yararlanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları sadece enflasyon oranında artıyor. Emekli aylıklarında eşitliğin sağlanması için intibak yapılmalı, aylıklara yapılan yüzdeli zamlar aylığı düşük olanların aleyhine bir uygulamaya dönüştüğü için seyyanen zamlar yapılmalı ve milli gelir artışından emeklilere pay verilmeli."

"En düşük aylık asgari ücretin 1753 lira altında"
Kazım Ergün, 1,5 milyon emeklinin, en düşük emekli aylığı olan 2 bin 500 lirayla geçinmeye çalıştığını belirterek, bu emekli grubunun toplumda en düşük gelire sahip kesim olduğunu vurguladı.

Asgari ücretlilerin 4 bin 253 lirayla geçinemediği ortamda emeklilerin aylık 2 bin 500 lira ile geçinmesinin mümkün olmadığını dile getiren Ergün, şunları kaydetti:

"Aralık 2002'de 184,25 lira olan asgari ücret, Ocak 2022'ye kadar 23 kat artarak 4 bin 253 liraya yükseldi. Aynı dönemde en düşük emekli aylığı ise sadece 10 kat arttı. Bugün 1,5 milyon emekli en düşük emekli aylığı olan 2 bin 500 lirayla geçinmeye çalışıyor. Yani 1,5 milyon emeklinin geliri, asgari ücretin 1753 lira altında. En düşük emekli aylığı ivedilikle asgari ücret seviyesine yükseltilmeli."

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