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Üsküdar'da terzi oyunuyla 20 binlik bilgisayarını kaptırdı

Üsküdar'da terzi oyunuyla 20 binlik bilgisayarını kaptırdı

Üsküdar’da 20 bin lira değerindeki dizüstü bilgisayarını internet üzerinden satışa çıkaran bir şahıs, dolandırıcıların ‘terzi oyununa’ geldi. Pes dedirten hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Üsküdar’da olay geçtiğimiz pazartesi günü öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 20 bin lira değerindeki dizüstü bilgisayarını internet sitesi üzerinden satışa koyan Bayram Güney isimli vatandaş bir alıcıyla anlaştı.

Alıcı olduğunu belirten şahıs tarafından verilen adrese gelen Güney’i arayan şüpheli şahıs, geç kalacağı gerekçesiyle bilgisayarı terzi esnafına bırakmasını kendisinin ise oradan teslim alacağını belirtti. Şüpheli şahıs, ödemenin ise babasına ait olduğunu iddia ettiği bir kuyumcu dükkanından yapılacağını söyledi.

Kaya, bilgisayarını terzi dükkanına bırakarak kuyumcuya gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Kuyumcu dükkanında dolandırıldığını anlayan Kaya, terzi dükkanına gitse de kendisini takip eden bir başka şahıs tarafından bilgisayarın alındığını öğrendi.

“Mehmet ağabey nasılsın, biz de esnafız orada”
Yaşanan olay sonrası konuşan mağdur Bayram Güney, “Ürünümü internetten satışa çıkardım. Esnaf olduğunu söyleyen bir alıcı çıktı. Attığı adrese gittim. Kendisinin noterde işlerinin olduğunu cihazı orada bulunan terzi dükkanına bırakmamı, kendisinin cihazı oradan alacağını söyledi. Ayrıca beni telefonla arayarak terzi dükkanının sahibiyle ‘Mehmet ağabey nasılsın, biz de esnafız orada’ diyerek konuştu.

Onu da tanıyormuş gibi durumu anlattı. Terziye cihazımı bıraktıktan ödemeyi almak için babası olduğunu iddia ettiği kuyumcu dükkanına gittim. Karşı taraf, babasının ödemeden haberdar olduğunu ancak bilgisayar aldığını bilmediği için terzi dükkanına cihazı bıraktırdığını belirtti. Kuyumcuya gittiğimde öyle birini tanımadıklarını söyleyince terzi dükkanına geri döndüm. Meğerse benim arkamdan gelen diğer bir kişi bilgisayarı alarak gitmiş” dedi.

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