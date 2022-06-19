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Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm babalara Babalar Günü mesajı

Emine Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm babalara Babalar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan eşi Recep Tayyip Erdoğan'ın ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Babalar Günü dolayısı ile sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında şunları söyledi:
"Bir evlat gücünü, omzunda elini daima hissettiği babasından alır. Ebediyete uğurlasa da evladın omzundan baba eli, yüreğinden sevgisi silinmez. Babamı hasret ve dua ile anıyor, şehitlerimizin babalarına sabır diliyorum. Değerli eşimin ve tüm babaların #BabalarGünü’nü kutluyorum."

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