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Hamile eşini kayalıklardan atan katil kocanın akıl sağlığı oyunu

Hamile eşini kayalıklardan atan katil kocanın akıl sağlığı oyunu

FETHİYE'de tatildeyken eşini Kelebekler Vadisi'ndeki kayalıklardan atan ve sigorta parası almak için bunu yaptığı ortaya çıkan Hakan Aysal'ın

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (33), 400 bin liralık ferdi kaza sigortasını alabilmek için kayalıklardan iterek öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Hakan Aysal (41), yeniden hakim karşısına çıkacak. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, sadece doktor muayenesiyle akıl sağlığının yerinde olduğuna karar verildiği, bu nedenle de raporun yetersiz olduğunu belirtti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Kelebekler Vadisi'nde 2018'de kayalıklardan düşerek öldüğü sanılan 7 aylık hamile Semra Aysal'ı (33) eşi Hakan Aysal'ın (41) iterek öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Hakan Aysal'ın eşinin üzerine kredi çektirdiği ve olaydan kısa süre önce de eşine 400 bin TL değerinde ferdi kaza sigortası yaptırdığı ve bu para için eşini öldürdüğü belirlenmişti.

Hakan Aysal hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle 'kasten öldürme', 'tasarlayarak öldürme' ve 'gebe olduğu bilinen kadını öldürme' suçlarıyla dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan davada Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Sabah gazetesinin haberine göre, sanık akıl hastalığı olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerektiğini belirterek karara itiraz edip dosyayı istinafa taşıdı.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi yapılan incelemede, sanık Aysal'ın yargılama sürecinde hastanede gözetim altında tutularak cezai ehliyetinin olup olmadığı belirlenmesi gerekirken, sadece doktor muayenesiyle akıl sağlığının yerinde olduğuna karar verildiği, bu nedenle de raporun yetersiz olduğunu belirtti. Aysal'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek Gözlem İhtisas Dairesi'nde gözetim altında tutulup kapsamlı bir incelemenin ardından akıl sağlığı raporu verilmesi gerektiği vurgulandı. Bozulan karar Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Hakan Aysal, önümüzdeki günlerde yeniden hâkim karşısına çıkacak

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