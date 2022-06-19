Kılıçdaroğlu bir bakanlık daha basacak! Twitter'dan duyurdu: Hazırlığınızı yapın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçim sorunlarını anlatan üç kadın çiftçiyi sosyal medyadan paylaşması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaparak üç çiftçiye de verilen yardımları yayınlamıştı. Kılıçdaroğlu, Bakanlık tarafından yapılan açıklamayı sosyal medya hesabından alıntılayarak; "Çiftçinin tokadını yiyeceksiniz! En kısa zamanda görüşmek üzere Tarım Bakanlığı, hazırlığınızı yapın…" ifadelerini yazdı.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir’de katıldığı toplantıda konuşan çiftçiler, Meliha Yılmaz, Fatma Doğan ve Kader Başaran'ın iddialarına sosyal medya hesabında yer verdi.

Çiftçiler, Meliha Yılmaz, Fatma Doğan ve Kader Başaran yaşadıkları zorlukları anlatmış, çiftçilerden Meliha Yılmaz“Artık zarar etmiyoruz ki. Çünkü battık. Batan hayvancılık zarar eder mi? Artık zarar yok” diye konuştu.

Bakanlık yapılan yardımları açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, toplantıda konuşan üç çiftçiye yapılan yardımları sosyal medya hesabından açıkladı.

"Sizin yatacak yeriniz yok"

Kılıçdaroğlu, yapılan yardımları açıklayan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gönderisini alıntılayarak şunları yazdı:

"Çiftçi kürsüde derdini anlatıyor, yardım istiyor. Bakanlık çiftçiye “Derdiniz yok, yalan söylüyorsunuz.” diyor. Nasıl kibirli, nasıl üstencil bir dil! Sizin yatacak yeriniz yok. Çiftçinin tokadını yiyeceksiniz! En kısa zamanda görüşmek üzere Tarım Bakanlığı, hazırlığınızı yapın…"

Kılıçdaroğlu'nun olaylı ziyaretleri

Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz aylarda, randevusu olmamasına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu ve Türkiye İstatistik Kurumu'na giderek, tartışmalara neden olmuştu.