Galatasaray'ın yeni hocası belli oldu! Okan Buruk yuvaya döndü

Galatasaray, uzun süredir gündeminde bulunan teknik direktör Okan Buruk ile anlaşma sağladı. 48 yaşındaki hoca, Domenec Torrent ile yolların ayrılmasından sonra resmen açıklanacak.

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Domenec Torrent ile kısa süre içerisinde yolları ayıracak Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna Okan Buruk oturacak.

Okan Buruk resmen imzayı atıyor

Yeni başkan Dursun Özbek'in göreve gelmesiyle birlikte teknik direktör arayışlarına hız veren sarı-kırmızılılarda yönetim, son kararını Okan Buruk'tan yana verdi. Domenec Torrent'in İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılılarla yolları ayırmasının ardından Okan Buruk kendisini Galatasaray'a bağlayan sözleşmeye resmen imza atacak. Sarı-kırmızılıların konuya ilişkin açıklamayı pazartesi günü yapması bekleniyor.

"Önümüzdeki hafta belli olur"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Anıtkabir ziyareti sırasında yaptığı açıklamada yeni teknik direktör için "Önümüzdeki hafta belli olur." ifadelerini kullanmıştı.