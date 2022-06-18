Filenin Sultanları Almanya'yı 3-0 mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız, FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki üçüncü maçında Almanya ile karşılaştı. Filenin Sultanları mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılmasını bildi.

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Filenin Sultanları, Milletler Ligi ikinci haftasındaki üçüncü maçında Almanya ile karşılaştı.

Milliler, 10 direkt hataya rağmen ilk seti 25-22 alarak setlerde 1-0 öne geçti. Direkt hata sayısını 4'e indiren ve Zehra Güneş ile 7 sayı üreten ay-yıldızlılar ikinci sette rakibine 25-21'lik üstünlük kurdu: 2-0.

Guidetti'nin öğrencileri 3. sete 5-0'lık seriyle başladı. Sayı farkının avantajını iyi kullanan milliler seti 25-22, maçı ise 3-0 kazandı.

9 blok yapan Zehra Güneş 21 sayıyla maçın en skoreri olurken, Hande Baladın 11, Ebrar Karakurt 9 sayı üretti.

Filenin Sultanları böylece 7. maçında dördüncü galibiyetini elde etti. Almanya ise 2 galibiyette kaldı. Puan durumu <<<

A Milli Takım, ligin Brezilya ayağındaki son maçında bugün TSİ 22.00'de Güney Kore ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Salon: Nilson Nelson Gymnasium Salonu

Hakemler: Cameron Andrew (Kanada), Borroto Iglesias Ricardo (Küba)

Almanya: Hippi, Schölzel, Jahiska, Weitzel, Vanjak, Stigrot (Kastner, Strubbe, Glaab, Orthmann)

Türkiye: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Hande Baladın, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt (Meryem Boz)

Setler: 22-25, 21-25, 22-25