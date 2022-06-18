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İsveç'in açıklamaları sonrası PKK'lılar video paylaşıp Dışişleri Bakanı Linde'yi yalanladı

İsveç'in açıklamaları sonrası PKK'lılar video paylaşıp Dışişleri Bakanı Linde'yi yalanladı

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Bakan Ann Linde'nin hiçbir zaman PKK'ya destek ifadesinde bulunmadığını ve görüntüler için manipilasyon açıklaması yapmıştı. PKK’lılar yeni video yayınlayıp İsveçli Bakanı Ann Linde'yi yalanladı.

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İsveç Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi ve örgüte ait görsellerin, projeksiyonla binalara yansıtıldığına dair sosyal medyada dolaşan paylaşımlarla ilgili açıklama yapmıştı.

Bakanlık tarafından, Dışişleri Bakanı Ann Linde'nin hiçbir zaman PKK'ya destek ifadesinde bulunmadığı ve manipüle edilmiş videoyu reddettiği açıklanmıştı.

İsveç dışişleri bakanlığı: Ann Lınde hiçbir zaman PKK'ya destek ifadesinde bulunmadı
Açıklamada, ''Bu, açık bir şekilde İsveç'in NATO'ya katılımını engellemek amacıyla kasıtlı ve kötü niyetli bir etki kampanyasıdır. İsveç bir terör örgütü olan PKK'yı açıkça kınamıştır ve İsveç terörün her türlüsünü kınamaktadır. Dışişleri Bakanı Ann Linde, hiçbir zaman PKK'ya destek ifadesinde bulunmadı ve manipüle edilmiş videoyu ve PKK'yı şiddetle reddediyor." denildi.

PKK'lılar isveçli bakanı yalanladı
PKK’lılar, sosyal medyadan yeni görüntüler yayınlayıp İsveçli Bakanı Ann Linde'yi yalanladı. Ayrıca İsveçli Bakan Linde'nin terör örgütü YPG toplantısındaki konuşmasını ekleyip 'PKK=YPG' ifadesini kullandılar.

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