Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni uyarı! Böyle süreç ilerlemez!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İsveç için son dakika açıklaması... NATO'ya üye olmak isteyen ancak Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen PKK'nın faaliyetlerine izin veren İsveç'e bir uyarı daha geldi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütünün propaganda ve gösterlerine izin verdiği sürece NATO'ya giremeyeceğini ifade etti. Kalın, iki ülkenin de Türkiye'nin kaygılarını giderecek adımlar atması gerektiğini söyledi.

NATO Zirvesi 28 Haziran'da İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak. Zirve öncesi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "NATO bir güvenlik örgütüdür. Yeni üye olacakların ilkelere riayet etmesi tercih değil zarurettir. İsveç'te terör örgütü PKK gösterisi sürdükçe NATO üyeliği konusunda süreç ilerlemez. İsveç ve Finlandiya güvenlik kargılarımızı giderecek somut adımlar atmalı." dedi