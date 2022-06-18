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Galatasaray'a Franck Ribery şoku! 17 yıl sonra sonuçlandı! 600 bin Euro ödeyecekler

Galatasaray'a Franck Ribery şoku! 17 yıl sonra sonuçlandı! 600 bin Euro ödeyecekler

Galatasaray'da Franck Ribery gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar Fransız futbolcuya 600 bin Euro ödeyecek.

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Franck Ribery, Galatasaray'dan 2005 yılında ayrıldı ancak Fransız futbolcunun tazminat davası yeni sonuçlandı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Galatasaray'da yarım sezon oynadıktan sonra maaşını alamadığı gerekçesiyle kulüpten ayrılan Fransız oyuncu ile ilgili dava kararı Sarı-Kırmızılılara ulaştı. Franck Ribery'nin menajeri Bruno Heiderscheid ile ilgili mahkeme kararına göre Galatasaray Ribery'ye 600 bin Euro ödeyecek.

Ocak 2005'te Metz'den 5 milyon Euro'ya Galatasaray'a transfer olan Franck Ribery, maaşı ödenmeyince yarım sezon sonunda kulüpten ayrıldı ve Marsilya'ya imza attı. Fransa'da etkili performans gösteren oyuncu 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'e transfer oldu.

12 sezon Bavyera takımının formasını terleten Ribery 22 kupa kazandı.

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