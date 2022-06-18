İki kişilik tatilin bedeli 15 bin lira! Ortalama tatil süresi 3 güne düştü

Koronavirüs pandemisiyle eski günlerine dönmesi beklenen iç turizmi bu defa da enflasyon vurdu. Geçen yıl yüzde 50'yi bulan yerli turist sayısı bu yıl ekonomik sebeplerle yüzde 20'lere düşecegi öngörülüyor. İki kişilik bir hafta tatil 15 bin liradan başlıyor.

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Pandemiden sonra toparlanamayan turizm sektörüne geçen yıl yerli turist can suyu olmuştu. Bu yıl hem oda fiyatları hem de akaryakıta gelen zamlardan sonra yükselen bilet fiyatları, yerli turist hareketliliğine balta vurdu.

Okulların kapanmasıyla tatil sezonu başladı ama geçen yıl otel doluluklarının yüzde 30-50’sini karşılayan yerli turistin bu yıl doluluklardaki payının yüzde 20’lere inmesi bekleniyor.

Bu azalışta etkili olacak bir nedenin, İngiltere ve Hollanda pazarındaki hareketlilik olduğunu belirten sektör temsilcileri, asıl nedenlerden birinin ise yüksek enflasyon etkisiyle azalan alım gücü olduğunu aktardı.

Sözcü'ye konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, “İç pazarda hareketlenme başladı ama yeterli değil. Onun da sebebi enflasyon. Maliyet artışlarıyla birlikte otel fiyatları ve ulaşım giderleri yükseldi. Bu yüzden iç pazarda hareketlilik beklentisi olsa da geçen seneki trafiğin olması zor görünüyor” dedi.

Temmuzda en ucuzu 20 bin liraya çıkacak

Bu yıl iki kişilik bir tatilin ortalama maliyetinin temmuzda 15-20 bin TL’ye çıkacağını söyleyen Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, vatandaşın ancak tatil gün sayısını azaltarak ya da tercih ettiği lokasyonu değiştirerek tatile çıkabildiğini anlattı.

Sili’nin verdiği bilgiye göre, iki kişilik bir tatilin ortalama fiyatı geçen yıla kıyasla yüzde 33-yüzde 66 aralığında zamlandı.

Yüzde 100’ün üzerinde artan maliyet artışları nedeniyle iç pazar fiyatlarında artış yapmak durumunda kaldıklarını kaydeden Sili, “Yapılan artışlar tesisten tesise değişiklik gösteriyor. İç pazara yer ayırmak isteyen bir tesis yüzde 50 oranında artış yaparken, çok talep gören tesisler fiyatlarını yüzde 200 oranında artırdı” dedi.

Sili, “Geçen yıl haziran döneminde iki kişi için ortalama bir tatil 6 bin TL ila 7 bin 500 TL seviyesinde iken bu yıl 10-15 bin TL seviyesinde. Temmuz ayında ise bu tutar 20 bin TL’yi bulur” dedi.

Ortalama kalış gün sayısı 4,8'den 3,8'e düştü

Artan fiyatlar sonrası vatandaşın tatil davranışındaki değişiklikler hakkında da bilgi veren Sili, “İç pazar ortalama kalış gün sayısı 4-4.8 civarında iken bu sayı 3.8-4.2’ye düşüyor. Vatandaş tatil gün sayısını azaltıyor, tatil yaptığı bölgeyi değiştiriyor ya da senede iki kez tatile çıkıyorsa bir kez çıkıyor; eğer her yıl 10 günlük bir tatil yapıyorsa bunu 6 güne düşürüyor” diye konuştu.