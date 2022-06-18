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AK Parti'den ilk kez oy kullanacak gençler için özel kampanya!

AK Parti'den ilk kez oy kullanacak gençler için özel kampanya!

Z kuşağı tarihin belki de en kritik seçiminin kaderini belirlemeye hazırlanıyor. Haziran 2023 seçimlerinde yaklaşık 6 milyon genç ilk kez sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile AK Parti gençler için özel kampanya yürütecek. Milletvekilleri de seçim bölgelerinde etkinlikler ve programlar düzenleyecek.

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2023 Haziran'ında yapılacak seçime bir yıl kala hazırlıklar hızlandı. 2023 seçiminin kilidini açacak gençler için özel çalışmalar masada. AK Parti de ilk kez oy kullanacak yaklaşık 6 milyon genç için özel kampanya yürütecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarından genç seçmenlere özel olarak ulaşılmasını istedi. Erdoğan, teşkilata, "gençlere ulaşın, AK Parti'nin 20 yılda yaptıklarını anlatın" talimatı verdi.

Gençlerle buluşma devam edecek
Yaptığı il ziyaretlerinde sık sık gençler ile buluşan Cumhurbaşkanı, bu programlarına devam edecek. Milletvekilleri de seçim bölgelerinde etkinlikler ve programlar düzenleyecek.

Sosyal medya etkin kullanılacak, gençlerin ilgisini çekecek paylaşımlar yapılacak. Gençlik kolları da ilk kez oy kullanacak gençler için özel programlar düzenleyecek.

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