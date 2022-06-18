BIST 2.533
DOLAR 17,33
EURO 18,19
ALTIN 1.024,88
HABER /  DÜNYA

Ukrayna ve Rusya arasındaki yeni müzakereler için tarih verdi

Ukrayna ve Rusya arasındaki yeni müzakereler için tarih verdi

Ukrayna müzakere heyeti başkanı David Arakhamia, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakere görüşmelerinin Ağustos sonunda yeniden başlayabileceğini söyledi.

Abone ol

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat’tan beri devam ediyor. Savaşın sona ermesi için birçok kez çeşitli ülkelerde bir araya gelen Rusya-Ukrayna heyetleri uzun süredir müzakere görüşmelerine ara verdi. Ukrayna heyetinin başkanı David Arakhamia, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakere görüşmelerinin Ağustos ayının sonlarına doğru yeniden başlayabileceğini belirterek, “Açık kaynaklardan gördükleri için planlarımızı Ruslarla paylaşmak istemiyoruz ama belli alanlarda karşı taarruza geçeceğimizi düşünüyorum” dedi.

“İstanbul'da önerilene benzer bir siyasi anlaşma düşünebiliriz”
Rus birliklerinin 24 Şubat'tan önceki konumlarına dönmeleri durumunda Rusya ile asgari bir anlaşma yapılabileceğini ifade eden Arakhamia, “İstanbul'da önerilene benzer bir siyasi anlaşma düşünebiliriz. Örneğin Kırım meselesine birkaç yıl değinmeyecektik. Bunu askeri olarak değil, diplomatik olarak yapardık” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak tarafından Mayıs ayında yapılan açıklamada, Rusya ile müzakere görüşmelerinin askıya alındığı duyurulmuştu. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, iki ülke arasındaki müzakere görüşmelerinin Rusya’nın durumundan dolayı gerçekleşmediğini açıklamıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Okumanın yaşı başı yok! 84 yaşında YKS'ye girdi
Okumanın yaşı başı yok! 84 yaşında YKS'ye girdi
Tek başına ebeveynlik yapan kadınlara kurs verilip iş sahibi yapılacak
Tek başına ebeveynlik yapan kadınlara kurs verilip iş sahibi yapılacak
Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı! Mehmet Süleymanoğlu öldürüldü
Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı! Mehmet Süleymanoğlu öldürüldü
YKS Fizik soruları 2022 nasıldı zor muydu? 2022 YKS sınav yorumları yeni
YKS Fizik soruları 2022 nasıldı zor muydu? 2022 YKS sınav yorumları yeni
Gazprom TürkAkım'ını bir hafta durduruyor açıklama geldi
Gazprom TürkAkım'ını bir hafta durduruyor açıklama geldi
Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS ile 167 personel alınacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı KPSS ile 167 personel alınacak
YKS biyoloji soruları nasıldı zor muydu? 2022 YKS biyoloji sınav yorumları
YKS biyoloji soruları nasıldı zor muydu? 2022 YKS biyoloji sınav yorumları
Kerim Rota Merkez Bankası'nın yaptığına dikkat çekti: Bunun sonu felaket
Kerim Rota Merkez Bankası'nın yaptığına dikkat çekti: Bunun sonu felaket
40 saniye ile 1 yıl kaybetti! Hayatının sınavına giremedi
40 saniye ile 1 yıl kaybetti! Hayatının sınavına giremedi
YKS Matematik soruları nasıldı zor muydu? 2022 YKS matematik sınav yorumları
YKS Matematik soruları nasıldı zor muydu? 2022 YKS matematik sınav yorumları