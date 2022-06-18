YKS Matematik soruları nasıldı zor muydu? 2022 YKS matematik sınav yorumları
Bugün milyonlarca öğrenci üniversite sınavı olan YKS'nin 1. oturumu TYT'ye girdi. Tüm öğrencilerin girmek zorunda olduğu TYT'de öğrencilere matematik, Türkçe, Biyoloji, Fizik, Coğrafya derslerinden toplam 120 soru soruldu. Peki YKS 2022 sınavında matematik soruları nasıldı, zor muydu, YKS matematik soruları yorumları 2022Abone ol
YKS sınavının 1. maratonu olan TYT bugün sona erdi. 3 oturum şeklinde yapılan YKS'nin 2. ve 3. oturumu yarın, 19 Haziran'da yapılacak. YKS'nin TYT oturumunda öğrencilere Matematik, Türkçe, Biyoloji, Fizik, Coğrafya derslerinden 120 soru çıktı. Matematik'ten öğrencilere 40 soru soruldu. Matematikten 28 soru, geometriden 12 soru çıktı. Peki YKS matematik sınavı soruları nasıldı, zor muydu? YKS matemtik sınav yorumları...
TYT Matematik Konuları 2022
TYT testinde toplamda 28 matematik sorusu vardır. Geri kalan 12 soru ise geometridir.
Sayılar
Sayı Basamakları
Bölme ve Bölünebilme
OBEB-OKEK
Rasyonel Sayılar
Basit Eşitsizlikler
Mutlak Değer
Üslü Sayılar
Köklü Sayılar
Çarpanlara Ayırma
Oran Orantı
Denklem Çözme
Problemler
Kümeler-Kartezyen Çarpım
Fonskiyonlar
Permütasyon
Kombinasyon
Binom
Olasılık
İstatistik
2.Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar
Polinomlar
TYT Geometri Konuları 2022
TYT sınavında toplam 12 adet geometri sorusu bulunur.
Doğruda ve Üçgende Açılar
Dik ve Özel Üçgenler
Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar
İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
Üçgende Alanlar
Üçgende Açıortay Bağıntıları
Üçgende Kenarortay Bağıntıları
Üçgende Eşlik ve Benzerlik
Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
Çokgenler
Dörtgenler
Yamuk
Paralelkenar
Eşkenar Dörtgen – Deltoid
Dikdörtgen
Çemberde Açılar
Çemberde Uzunluk
Daire
Prizmalar
Piramitler
Küre
Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği
Doğrunun Analitiği
Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller
YKS 2022 puan hesaplama nasıl yapılır: Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra
ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.