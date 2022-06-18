YKS Matematik soruları nasıldı zor muydu? 2022 YKS matematik sınav yorumları

Bugün milyonlarca öğrenci üniversite sınavı olan YKS'nin 1. oturumu TYT'ye girdi. Tüm öğrencilerin girmek zorunda olduğu TYT'de öğrencilere matematik, Türkçe, Biyoloji, Fizik, Coğrafya derslerinden toplam 120 soru soruldu. Peki YKS 2022 sınavında matematik soruları nasıldı, zor muydu, YKS matematik soruları yorumları 2022

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YKS sınavının 1. maratonu olan TYT bugün sona erdi. 3 oturum şeklinde yapılan YKS'nin 2. ve 3. oturumu yarın, 19 Haziran'da yapılacak. YKS'nin TYT oturumunda öğrencilere Matematik, Türkçe, Biyoloji, Fizik, Coğrafya derslerinden 120 soru çıktı. Matematik'ten öğrencilere 40 soru soruldu. Matematikten 28 soru, geometriden 12 soru çıktı. Peki YKS matematik sınavı soruları nasıldı, zor muydu? YKS matemtik sınav yorumları...

TYT Matematik Konuları 2022

TYT testinde toplamda 28 matematik sorusu vardır. Geri kalan 12 soru ise geometridir.

Sayılar

Sayı Basamakları

Bölme ve Bölünebilme

OBEB-OKEK

Rasyonel Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

Oran Orantı

Denklem Çözme

Problemler

Kümeler-Kartezyen Çarpım

Fonskiyonlar

Permütasyon

Kombinasyon

Binom

Olasılık

İstatistik

2.Dereceden Denklemler

Karmaşık Sayılar

Polinomlar

TYT Geometri Konuları 2022

TYT sınavında toplam 12 adet geometri sorusu bulunur.

Doğruda ve Üçgende Açılar

Dik ve Özel Üçgenler

Dik Üçgende Trigonemetrik Bağıntılar

İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

Üçgende Alanlar

Üçgende Açıortay Bağıntıları

Üçgende Kenarortay Bağıntıları

Üçgende Eşlik ve Benzerlik

Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları

Çokgenler

Dörtgenler

Yamuk

Paralelkenar

Eşkenar Dörtgen – Deltoid

Dikdörtgen

Çemberde Açılar

Çemberde Uzunluk

Daire

Prizmalar

Piramitler

Küre

Koordinat Düzlemi ve Noktanın Analitiği

Doğrunun Analitiği

Tekrar Eden, Dönen ve Yansıyan Şekiller

YKS 2022 puan hesaplama nasıl yapılır: Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.

Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra

ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.