BIST 2.533
DOLAR 17,33
EURO 18,19
ALTIN 1.024,88
HABER /  GÜNCEL

Kent Lokantası nerede İstanbul'da nasıl gidilir, Kent Lokantası şubeleri nerede?

Kent Lokantası nerede İstanbul'da nasıl gidilir, Kent Lokantası şubeleri nerede?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öğrenci ve dar gelirli vatandaşların rahatlıkla yemek yiyeceği Kent Lokası'nın ilk şubesine Fatih Çapa'ya açtı. 4 çeşit yemeğin 29 liraya satıldığı Kent Lokantası'nda hijjen ön planda tutuldu. Bu gelişmenin ardından uygun fiyata yemek yemek isteyen birçok vatandaş Kent Lokantası nerede, nasıl gidilir, kaç çeşit yemek var araştırması yapıyor.

Abone ol

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu beklenen güzel haberi duyurdu ve Kent Lokantaları'nın ilk şubesini Fatih Çapa'ta açtı. İstanbul'da birçok şubesinin açılması planlanan Kent Lokantası'nda öğrenciler ve dar gelirli vatandaşlar uygun fiyata yemek yiyecekler. 4 çeşit yemeğin 29 liradan satıldığı Kent Lokantası nerede, nasıl gidilir? Kent Lokantası kaçta açılıyor, ne zaman kapanıyor?

Çapa'daki lokantanın açılış törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrenciler ile bir araya gelerek yemek servisi yaptı.

İmamoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kent Lokantası'nda 4 çeşit sağlıklı ve hijyenik yemeğin 29 liraya servis edileceğini söyledi.

Öğrenciler ve dar gelirli vatandaşlar için:
Yemeklerin İBB Sosyal Tesisleri'nde tüm hijyen kurallarına uyularak sağlıklı üretildiğini anlatan İmamoğlu, "Burada temel amacımız, gençlerimizin, öğrencilerimizin güvenilir ve hijyenik, ucuz gıdaya erişebilmelerini sağlamak. İlave olarak çalışan işçiler var. Özellikle İkitelli, Bağcılar, Sultanbeyli gibi sanayisi yoğun olan noktalarda, orada da onlara yakın alanlarda mekanlar üreteceğiz." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Pençe Kilit bölgesinde 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Pençe Kilit bölgesinde 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Gıda Komitesi'nde yeni yapılanma Resmi Gazete'de yayınlandı
Gıda Komitesi'nde yeni yapılanma Resmi Gazete'de yayınlandı
Bitcoin çöktü, kripto parada deprem oldu! İlk kez bu kadar düştü işte kripto parada son durum
Bitcoin çöktü, kripto parada deprem oldu! İlk kez bu kadar düştü işte kripto parada son durum
MHP, Diyarbakır İl Başkanı'nı neden ihraç etti, yeni başkan kim olacak? Semih Yalçın, Nagehan Alçı'ya anlattı!
MHP, Diyarbakır İl Başkanı'nı neden ihraç etti, yeni başkan kim olacak? Semih Yalçın, Nagehan Alçı'ya anlattı!
Yeni Şafak yazarı Çanakkale nasıl geçilmez kalacak diye sordu: İçişleri Bakanı olarak Sırrı Sakık'ı gördüm
Yeni Şafak yazarı Çanakkale nasıl geçilmez kalacak diye sordu: İçişleri Bakanı olarak Sırrı Sakık'ı gördüm
Kent Lokantası İBB nerede nasıl gidilir, fiyatları kaç para?
Kent Lokantası İBB nerede nasıl gidilir, fiyatları kaç para?
Mehmet Barlas, Bülent Arınç'ı Melih Gökçek'e havale etti! Onun hakkından o gelir...
Mehmet Barlas, Bülent Arınç'ı Melih Gökçek'e havale etti! Onun hakkından o gelir...
Ukrayna'nın eski first leydi'sinden dikkat çeken sözler: Çocuklarımıza Bayraktar adını veriyoruz
Ukrayna'nın eski first leydi'sinden dikkat çeken sözler: Çocuklarımıza Bayraktar adını veriyoruz
Abdullah Avcı Trabzonspor'da 10 futbolcunun biletini kesti! İşte takımdan gönderilecek isimler...
Abdullah Avcı Trabzonspor'da 10 futbolcunun biletini kesti! İşte takımdan gönderilecek isimler...
Zeynep Kamil Hastanesi'nden cinsiyet değişim açıklaması! 2 bin 700'ü bekliyor iddiası
Zeynep Kamil Hastanesi'nden cinsiyet değişim açıklaması! 2 bin 700'ü bekliyor iddiası