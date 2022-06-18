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Ukrayna'nın eski first leydi'sinden dikkat çeken sözler: Çocuklarımıza Bayraktar adını veriyoruz

Ukrayna'nın eski first leydi'sinden dikkat çeken sözler: Çocuklarımıza Bayraktar adını veriyoruz

UKRAYNA'nın eski Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko'nun eşi Katerina Yuşçenko dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yuşçenko yaptığı açıklamada 'Türkiye'ye minnettarız. Çocuklarımıza Bayraktar adını veriyoruz' ifadelerini kullandı.

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Ukrayna'nın eski first leydi'si Katerina Yuşçenko, Azerbaycan'da düzenlenen Bakü Forumuna katıldı.

Yuşçenko,Türkiye'nin desteği ve muharebe sahasında üstün başarıya ulaşan Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2'lerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Haber Global'e konuşan Yuşçenko ''Türkiye'nin savaş boyunca ülkesine sağladığı desteğe ve cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk çalışmalarına, minnettar olduğunu'' söyledi.

Yuşçenko'nun açıklamaları şu şekilde;

Putin değiştiremediği her şeyi yok etmek istiyor

Yuşçenko, ''Öncelikle Putin iktidarda kalmak istiyor. Etrafındaki insanlar Rus halkından her şeylerini çaldılar ve onlar da gücü elinde bulundurmak istiyor. Başarılı demokrasilerden ve çevrelerindeki iyi ekonomilerden korkuyorlar. Rekabeti yok etmek istiyorlar. Putin, yeni büyük Pedro olmak ve imparatorluğu diriltmek istiyor. O Ukraynalıların dilini tarihini yok sayıyor. Değiştiremediği şeyi yok etmek istiyor.''

Çocuklarımıza Bayraktar adını veriyoruz

''Türkiye'ye minnettarız. bize askeri olarak ilk yardım eden ülkelerden biri Türkiye oldu. Eğer bu yardımı almasaydık, özellikle bugün bu durumda olmayabilirdik. Özellikle Bayraktar SİHA'ları için minnettarız, ki artık çocuklarımıza bile Bayraktar adını veriyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a arabuluculuk çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin pozisyonunu anlıyoruz. Rusya'ya, özellikle de oligarklara yaptırımlar konusunda daha sert adımlar atmasını umuyoruz." Eski first lady savaşın ne zaman biteceği sorusuna ise ''Biz kazandığımız zaman bitecek'' yanıtını verdi.

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