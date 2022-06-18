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Abdullah Avcı Trabzonspor'da 10 futbolcunun biletini kesti! İşte takımdan gönderilecek isimler...

Abdullah Avcı Trabzonspor'da 10 futbolcunun biletini kesti! İşte takımdan gönderilecek isimler...

SÜPER Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Stefano Denswil, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Jens Stryger Larsen transferlerini bitiren Bordo-Mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı, forma şansı bulamayan 10 ismin biletini kesti. İşte takımdan gönderilecek isimler...

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Geçtiğimiz sezonu ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde tamamlayarak yıllar sonra şampiyonluğa uzanan Trabzonspor,  Süper Lig'de yeni sezon transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dün Stefano Denswil, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat ve Jens Stryger Larsen transferlerini bitiren Bordo-Mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı, 10 ismin biletini kesti.

Nwakaeme takımdan ayrıldığını açıkladı
Trabzonspor'un şampiyonluğunda büyük rol oynayan Anthony Nwakaeme geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada takımdan ayrıldığını açıklamıştı. Nwakaeme'nin Türkiye'de kalıp Trabzonsor'un ezeli rakipleriyle görüşmeler yaptığı iddia edilirken, Avrupa takımlarıyla da görüşmeler yaptığı belirtiliyor. 

Abdullah Avcı 10 isme 'istediğiniz kulüple görüşün' dedi
Fırtına'da gelecek oyuncular kadar kimlerin ayrılacağı da Bordo-Mavili taraftarlar tarafından merakla bekleniyor. Bordo-Mavililer'de teknik direktör Abdullah Avcı forma şansı bulamayan 10 isme istedikleri kulüplerle görüşme yapmaları konusunda izin verildi. İşte Trabzonspor'dan ayrılmak üzere olan o futbolcular...

Abdulkadir Parmak takıma veda etti
Abdulkadir Parmak, kamp kadrosuna alınmadığını sosyal medya hesabından duyurup, Trabzonspor taraftarına veda etti. Kaleci Erce Kardeşler, Murat Cem Akpınar, Arda Akbulut, Fode Koita, Yunus Mallı, Fosseini Diabate,  Anders Trondsen, Flavio ve Salih Kavrazlı'nın da takımdan ayrılacağı öğrenildi. 

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