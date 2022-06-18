10 gündür kayıp olan 2 ABD askerini Ruslar televizyona çıkardı

UKRAYNA'ya Rusya'ya karşı savaşmaya giden ve ayrılıkçılar tarafından esir alınan 2 ABD vatandaşı, Rus televizyonuna çıkarıldı.

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Ukrayna’da 10 gündür kayıp olan ve Rus güçler tarafından esir alındıkları ortaya çıkan eski ABD ordusu mensubu Alex Drueke ve Andy Huynh, Rus RT kanalında ailelerine seslendi.

Rusya’ya karşı Ukrayna ordusuna katılarak Harkov’un kuzeyine giden ABD vatandaşı 39 yaşındaki Alexander John-Robert Drueke ve 27 yaşındaki Andy Tai Ngoc Huynh’un yaklaşık 10 gündür kayıp olduğu bildirilmişti. Aileleri, Alexander ve Andy ile son olarak 8 Haziran’da konuştuklarını ve görev nedeniyle birkaç gün görüşemeyeceklerini ifade ettiklerini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamadaysa Ukrayna’da iki ABD vatandaşının kaybolduğuna ilişkin doğrulanmamış bilgiler elde edildiği ve konuyla ilgili Ukraynalı yetkililerle temas halinde oldukları belirtilmişti. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, “Eğer esir alındıkları doğruysa onları güvenli bir şekilde geri getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” demişti.

"Ukraynalı komutanlar bizi terk etti"

Rus RT kanalında dün ekrana çıkarılan iki ABD'li iyi olduklarını ve bir an önce evlerine dönmek istediklerini belirtti. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta Rusya destekli ayrılıkçı güçler tarafından esir tutulan iki eski asker, Rus kanalına “Ukraynalı komutanlar tarafından terk edildikten sonra teslim olduklarını” belirtti. Daha önce Irak ve Japonya'da ABD ordusu bünyesinde askerlik yapan Drueke, ABD'lilere savaşmak üzere Ukrayna'ya gitmeme çağrısı yaptı.

Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde esir alınan ikisi İngiliz üç yabancı paralı asker, geçen hafta idam cezasına çarptırılmıştı. Bu kişilerin “savaş esiri” sayılmaması tepkilere yol açmıştı.