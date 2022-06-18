YKS kaç dakika sürecek ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor kaç soru?

Bugün nefesler tutuldu, milyonlarca öğrenci üniversite sınavı olan YKS'ye girecek. 3 oturum şeklinde olacak olan YKS'nin 1. oturumu TYT bugün yapılacak. TYT yani Temel Yeterlilik Testi bugün saat 10.15’te başlayacak sınav 165 dakika sürecek. YKS'nin TYT oturumda 120 soru çıkacak. Öğrenciler Matematik, Türkçe, Biyoloji, Fizik, Coğrafya, Kimya, Tarih sorularına cevap verecek.

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Milyonlarca üniversite öğrencisinin gireceği YKS sınavının 1. oturumu olan TYT sınavı bugün yani 18 Haziran'da yapılacak. TYT sınavında öğrencilere toplam 120 soru sorulacak. 2. oturum AYT ve 3. YDT sınavlarına hak kazanmak isteyen öğrencilerin bu sınava girmesi zorunludur. Aksi taktirde diğer oturum sınavlarına giremezler. TYT sınavı 10.15'te başlayacak ve 165 dakika süre verilecek. Öğrenciler 120 soruya cevap verecek.

YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 18 Haziran Cumartesi yapılacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. 3 milyon 243 bin 425 adayın başvurduğu 2022-YKS 81 il ve Lefkoşa/KKTC dahil olmak üzere 208 sınav merkezinde uygulanacak. Öte yandan sınava Giriş Belgesi ve fotoğraflı, geçerli kimlik belgesi olmadan sınava adaylar giriş yapamayacak. İşte, 2022 YKS oturum saatleri...

TYT saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek: 18 Haziran Cumartesi ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 3 milyon 234 bin 409 aday yarışacak. Saat 10.15’te başlayacak sınav 165 dakika sürecek.

AYT ve YDT ne zaman: Sınavın ardından pazar günü 2 milyon 56 bin 512 kişinin katılacağı Alan Yeterlilik Testi (AYT) yine 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Aynı gün öğleden sonra da168 bin 430 adayın katılacağı Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak.

Kaç kişi başvurdu: 2022-YKS en fazla adayın başvurduğu sınav olma özelliği taşıyor. Bu yıl YKS’ye başvuran adayların sayısı geçen yıldan yaklaşık 650 bin daha fazla.

YKS’nin birinci oturumu olan TYT’de 521 bin 191 kişi görev alacak. 19 Haziran Pazar günü yapılacak ikinci oturum olan AYT’de ise 317 bin 765 kişi görevli olacak. Aynı gün uygulanacak ve son oturum olan YDT’deki görevli sayısı ise 30 bin 418 kişi.

Maske zorunluluğu var mı: 2022-YKS, pandemi döneminin ardından uygulanacak ilk sınav olacak. ÖSYM pandemi dönemindeki bütün sınavları, COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu’nca oluşturulan “COVID-19 Kapsamında Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler” doğrultusunda hazırlanan “Pandemi Dönemi Sınav Uygulamaları Rehberi”ne göre uyguladı.

Bu rehbere göre salonlara seyrek aday ataması yapıldı. Adaylara bina girişlerinde maske, dezenfektan ve dezenfektanlı mendil dağıtıldı. Bundan sonraki sınavlarda maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmayacak, sadece Sınav Binası girişlerinde adaylara dezenfektanlı mendil verilecek. Sınav görevlileri ve adaylar isterlerse kendi maskeleriyle sınava gelebilecek.

Koronavirüs testi pozitif olanlar ne yapacak: Sağlık Bakanlığı'nın almış olduğu kararla HES Kodu uygulaması kaldırılınca sınav başvurusunda HES Kodu uygulaması da sona erdi.

Sınav günü COVID-19 durumu olan adaylar olursa, Sağlık Bakanlığı e-nabız üzerinden edinecekleri COVID-19 pozitif durumunu bildirir ‘Laboratuvar Sonuç Raporu’nun bir dökümünü sınava girecekleri binanın girişindeki görevlilere teslim ettikleri taktirde bu binada sadece COVID-19 pozitif durumu olan adaylar için hazırlanan yedek sınav salonlarında sınava alınacak.