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İzmir açıklarında onlarca göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir açıklarında onlarca göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 43 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 17 Haziran saat 17.30 sıralarında İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında iki can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen iki can salı içerisindeki toplam 43 düzensiz göçmen görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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