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Türkiye'den dört ayaklı strateji! Düzensiz göçmenler için harekete geçildi

Türkiye'den dört ayaklı strateji! Düzensiz göçmenler için harekete geçildi

TÜRKİYE, düzensiz göç ile ilgili dört ayaklı bir strateji uyguluyor. Stratejinin ilk ayağı sorunun kaynağı olan ülkeyle diplomatik temasla başlıyor. İşte dört ayaklı stratejinin ayrıntıları...

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Düzensiz göçmenle mücadele kapsamında uygulanan dört ayaklı strateji sonuçlarını veriyor. Bugüne kadar 2 milyon 626 bin 295 mültecinin sınırdan geçerek Türkiye'ye gelmesi engellendi.

Diplomatik temas
Dört ayaklı stratejinin ilk ayağını sorunun kaynağı olan ülkede Türkiye'nin diplomatik girişimleriyle olayların çözüme ulaştırılması için atılması planlanan adımlar oluşturuyor. Bu konuda Afganistan ve Ukrayna örnek gösterilirken siyasi sorunların çözülmesine yönelik destek girişimlerinin yanı sıra Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Kızılay gibi kurumlar aracılığıyla gönderilen insani yardımlar etkili oluyor.

Sınır güvenliği
Van, Iğdır ve Ağrı gibi kritik illerdeki sınırlarda duvarların bu yıl sonuna kadar tamamlanması düzensiz göçü önlemede yüzde 90'ın üzerinde bir katkı sağlayacak. Ayrıca Van'a yaklaşık 1000 polis özel harekat ve 1080 jandarma personeli takviyesinin yanı sıra Van Gölü'ne de Sahil Güvenlik personeli gönderildi. Bu unsurlar termal kamera, gece görüş cihazları ve optik kuleler gibi teknolojiyle desteklenecek. Böylelikle İran sınır güvenliği sağlanmış olacak.

Göç rotaları
12 vali koordinatör olarak görevlendirildi, göç rotaları ile güzergahlar oluşturuldu ve buralara güvenlik birimleri yerleştirildi. Bu sayede 39 bin 314 organizatör ve 1 milyon 246 bin 376 göçmen yakalandı.

Sınır dışı
Bu stratejinin dördüncü ayağını da yakalananların sınır dışı edilmesi oluşturuyor. Bu yıl 110 bin 968 kişi yakalanırken bunların 35 bini sınır dışı edildi.

(TÜRKİYE GAZETESİ)

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