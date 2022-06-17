Ukrayna'da Rusya'ya ağır darbe! Zehir tuzağı işe yaradı

RUS ordusunun en yoğun saldırılarına maruz kalan kentlerden birisi olan Melitopol'un belediye başkanı Ivan Fedorov, Ukraynalı çiftçilerin Rus askerlerini nasıl durduklarını katıldığı bir programda açıkladı. Fedorov, 'kiraz' operasyonunun Rus askerleri arasında kitlesel hastalığa neden olduğunu duyurdu.

Abone ol

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm hızıyla devam ediyor. Rus ordusunun en yoğun saldırılarına maruz kalan kentlerden birisi olan Melitopol'un belediye başkanı Ivan Fedorov, Rus askerlerine karşı direnişin ulaştığı boyutları gözler önüne seren açıklamalara imza attı.

New York Post'ta yer alan habere göre bir grup Ukraynalı çiftçi Rus askerlerini zehirli kirazlar ile durdurdu. Rus güçlerinin mahsulleri çaldığını belirten Ivan Fedorov, "Bunu bilen çiftçilerimiz onlara bir sürpriz hazırladı. Kirazların hepsinin üzerine zehirli madde püskürttüler" derken zehirli kirazların 'kitlesel bir hastalığa' neden olduğunu açıkladı.

Bu açıklama sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Sosyal medya kullanıcıları Ukraynalı çiftçilerin bu planına 'kiraz operasyonu' adını taktı.