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İbrahim Kalın ve Sedat Önal Brüksel'e ziyarette bulunacak

İbrahim Kalın ve Sedat Önal Brüksel'e ziyarette bulunacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu için Brüksel'e ziyarette bulunacak.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda çalışma yapmak üzere pazar günü Brüksel'e gidecek.

Zagreb'te açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için terörle mücadele konusunda somut adımlarını görmek istediklerini sürekli hatırlattıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"iki ülkenin üyelik süreciyle ilgili biliyorsunuz iki ülkeye belge verdik. Onlardan mektuplar da geldi. Daha sonra NATO Genel Sekreteri devreye girdi, sayın Cumhurbaşkanımızla telefonla görüştüler ve NATO Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü, idarenin başındaki kişi Ankara'ya geldi.

"Kararlılığımızı hem NATO'ya hem de tüm taraflara hatırlatıyoruz"

Daha sonra onlar bir belge gönderdiler, üçlü bir şekilde imzalanabilecek bir belge. Biz bu belgeleri yetersiz bulduk, kendi karşı belgemizi gönderdik 'Bunun üzerinden ancak müzakereye devam edilebilir.' dedik. Dışişleri Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Brüksel'e gidecekler pazar akşam ve orada bu belge üzerinde NATO ile birlikte bir çalışma yapılacak ama biz bu konudaki kararlılığımızı hem NATO'ya hem de tüm taraflara hatırlatıyoruz."

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