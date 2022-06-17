Putin 'okyanus ötesi' diye seslendi: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD'ye okyanus ötesi diye hitap ederek tahıl krizine ilişkin konuştu. Putin "Çalkantılı değişimlerin yaşandığı dönemde, her şeyin eskisi gibi olacağına inanmak bir hata. Olmayacak. Tek kutuplu düzen sona erdi " dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna tahılının ihracatı için birkaç seçenek var. Ancak bunun nasıl gerçekleşeceğine okyanus ötesine uymadan Kiev yetkilileri karar verecek. Ukrayna'dan tahıl tedarikine müdahale etmiyoruz. Gıda krizinin çözümünde üzerimize düşeni yaparız" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu yıl 25. kez düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun (SPIEF) ana oturumunda konuşuyor. Putin'in öne çıkan açıklamaları şöyle:

Batı'daki partnerlerimiz, kendi jeopolitik sanrıları nedeniyle uluslararası temelleri kasıtlı olarak yıktı.

Küresel para birimlerine güven, hırslar ve demode olmuş jeopolitik sanrılar uğruna sarsıldı. İş itibarı, para birimlerine güven temelden zedelendi, bu bilinçli olarak yapıldı.

Soğuk Savaş'ta zafer ilan eden ABD, kendi çıkarlarının kutsal olduğunu öne sürdü. Şu anda 'tek kale maç' oynanıyor ve bu koşullardaki bir dünya sürdürülebilir değil.

Tek kutuplu dünya düzeni sona erdi

Batı'nın muktedir elitleri, sanrılara kapılıyor ve yaşanan değişiklikleri fark etmek istemiyor.

Tek kutuplu dünya düzeni dönemi, her türlü araçla onu kurtarma çabalarına rağmen sona erdi.

Rusya'ya yönelik yaptırımlar, akılsızca ve üzerine düşünülmemiş. Amacı, Rus ekonomisini şok etkisiyle ve kısa sürede çökertmekti, fakat başarısız oldu.

Rusya'ya yaptırımların hızı ve kapsamının eşi, benzeri yok. Rus iş çevreleri ve hükümeti, yaptırımların uygulandığı dönemde birlikte ve dayanışma içinde hareket etti. Rusya hükümeti, ekonomik durumu adım adım normale döndürüyor. İlkbaharın başında Rusya ekonomisi hakkında yapılan karanlık tahminler gerçekleşmedi.

Rusya her türlü zorlukla başa çıkar, bin yıllık tarihimiz bunun örnekleriyle dolu.