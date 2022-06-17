Dansöz sanılıyordu, casus çıktı: Vatana ihanetten gözaltına alındı

RUSYA'da yaşayan 33 yaşındaki "Katya" lakaplı dansöz Yekaterina 'Katya' Zavalishina'nın casus olduğu iddia edildi. Rus istihbaratı tarafından gözaltına alınan Zavalishina, 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte bölgede tansiyon yüksek seyrederken, dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Rusya'da yaşayan 33 yaşındaki dansöz Yekaterina 'Katya' Zavalishina, "casusluk" ve "vatana ihanet" suçlamalarıyla Moskova'da gözaltına alındı. Zavalishina'nın Moskova'dan kaçmak üzereyken yakalandığı belirtildi.

"Devlet sırlarını yabancı ülke temsilcisine verdi" iddiası

Dansözlüğü, tam zamanlı olarak çalıştığı işletme analistliği görevinin yanı sıra yapan ve performanslarıyla tanınan Zavalishina'nın devlet sırlarını yabancı ülke temsilcisine verdiği iddia edildi. Genç kadının gizli devlet sırlarını hangi ülkenin temsilcisiyle paylaştığı açıklanmazken, Zavalishina'nın Moskova'dan İsviçre'ye kaçmak üzereyken yakalandığı duyuruldu.

20 yıla kadar hapis cezası alabilir

Gözaltına alınan Zavalishina, suçlu bulunması durumunda 20 yıla kadar hapis cezası alabilir. Rus istihbaratı tarafından yakalanan Zavalishina hakkında yetkililer Rus TASS haber ajansına konuştu. Yetkililer, "İstihbarat birimleri Moskova'da yaşayan Rus vatandaşı E.S. Zavalsihina'yı yakaladı. Vatana ihanet şüphesi üzerinde duruluyor. Soruşturma devam ediyor" dedi.

Duruşmaya kadar cezaevinde kalacak

Olayın Ukrayna'da devam eden savaşla bağlantısı olup olmadığı bilinmezken, Ağustos ayının ortasında görülecek duruşmaya kadar cezaevinde tutulacak. Sözcü'nün haberine göre Moskova Devlet Üniversitesi'nden 2011 yılında mezun olan Zavalishina'nın geçmişte ABD, Avrupa ve Afrika'ya gittiği de öğrenildi.