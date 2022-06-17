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Nagehan Alçı'ya şok haber! 'Asker eşleri soyunsun' demişti istinaf 'ceza' istedi

Nagehan Alçı'ya şok haber! 'Asker eşleri soyunsun' demişti istinaf 'ceza' istedi

HABERTÜRK yazırı Nagehan Alçı'ya yargıdan kötü haber geldi. “Bizim askerlerin eşleri ve sevgilileri de Güneydoğu'daki gaziler için marif takvimine soyunsun!” şeklindeki tweeti nedeniyle yerel mahkemeninin verdiği "yargılanmasına gerek yok" kararı, istinaf tarafından bozuldu.

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Gazeteci Nagehan Alçı'nın asker eşlerinin soyunmasına yönelik attığı bir tweet nedeni ile açılan davada yerel mahkemenin 'husumet yok' diyerek verdiği ret kararını İstinaf Mahkemesi kaldırdı. Halk TV’nin haberine göre  Alçı, 2010 yılında Twitter hesabı üzerinde paylaştığı mesajda “Bizim askerlerin eşleri ve sevgilileri de Güneydoğu'daki gaziler için maarif takvimine soyunsun!” dedi.

Hava pilot Yarbay'ın eşi dava açtı
Alçı'ya karşı dava açma yoluna giden kişilerden biri de eşi hava pilot yarbay olarak görev yapan Püren Ödemiş oldu. Ödemiş, İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesinde tazminat talepli dava açtı. Ödemiş, Alçı'nın mesajının tüm asker eşlerini kapsadığını, asker eşi olması nedeni ile onuruna ve haysiyetine saldırıldığını öne sürdü.

Yerel mahkeme 'ret' kararı verdi
Davaya bakan mahkeme husumet yönünden ret kararı verdi. Karada özetle "Davalı bir topluluğu hedef aldı. Davanın, topluluk temsilcisi tarafından açılması gerekir. Davacının (Püren Ödemiş) 'taraf' sıfatı yok. Bu nedenle aktif husumet yönünden davanın reddi gerekir" denildi.

İstinaf Mahkemesi ret kararını kaldırdı
Mahkemenin Eylül 2020 tarihli bu kararına Ödemiş'in avukatı Necip Şenel itiraz etti. İtiraz üzerine dosyaya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi baktı. Daire, yerel mahkeme kararını kaldırdı.

İşte istinafın bozma gerekçesi...
Dairenin kararının gerekçesinde şu hüküm yer aldı: "Davacı (Püren Ödemiş) tüm asker eşleri adına değil kendi adına dava açmış. İhlal edildiği iddia edilen kişilik hakkı davacının kişilik hakkıdır. Bu durumda davacının taraf sıfatı bulunuyor. Taraf sıfatı olmadığı gerekçesi ile dava şartı yokluğunda ret edilmesi doğru olmamış."

İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin kararını kaldırıldı. Dosya, yargılamanın yeniden yapılması için mahkemeye gönderildi.

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