Bill Gates'ten komplo teorileriyle cevap: Çiplerimiz bitti

İnternet dünyasının devlerinden tarayıcı Internet Explorer'ın kapatılıyor olması üzerine Bill Gates üretilen esprili komplo teorilerine "Galiba sonunda mikroçiplerimiz bitti." yanıtı verdi.

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Koronavirüs salgını boyunca en yaygın komplo teorilerinden biriyle anılan ve aşıların içerisine mikroçip yerleştirerek insanları dijital ortamda takip ve kontrol etmeyi amaçladığı iddia edilen Microsoft kurucusu Bill Gates, komplo teorilerine espirili bir dille yanıt verdi.

Teknoloji dünyasının unutulmazları arasında yer alan tarayıcı Internet Explorer'ın hizmet verdiği 27 yılın ardından tarihe karışıyor olmasıyla ilgili bir paylaşıma Microsoft'un kurucu CEO'su Bill Gates'ten yanıt geldi.

Komedi programı The Daily Show, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Bill Gates'in koronavirüs aşılarını insanlara çip yerleştirmek için kullandığı yönündeki komplo teorilerine gönderme yaparak şu ifadelere yer verdi:

"Bill Gates herkesi aşı olmaya teşvik etti ve bir yıl sonra Internet Explorer öldü. Bu bir tesadüf mü???"

Gates, paylaşıma verdiği yanıtında ise mikroçip komplo teorileriyle şöyle alay etti:

"Galiba sonunda mikroçiplerimiz bitti."