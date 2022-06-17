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MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda deprem! Eski İl Başkanı Cihan Kayaalp için korkunç iddia

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı'nda deprem! Eski İl Başkanı Cihan Kayaalp için korkunç iddia

DİYARBAKIR'da çok dikkat çeken bir operasyon gerçekleşti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün Diyarbakır İl Başkanı ve yönetiminin görevden alındığını ve MHP Diyarbakır İl Teşkilatı'nın kapatıldığını duyurdu. Gece yarısı görevden alınan İl Başkanı Cihan Kayaalp hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçlaması var.

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MHP Genel Merkezi'nin dün görevden aldığı MHP Diyarbakır İl Başkanı ve yöneticilerine operasyon yapıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gece yarısı operasyonunda gözaltına alınanlar anasında dün görevden el çektirilen MHP Diyarbakır eski İl Başkanı Cihan Kayaalp ve bazı il yöneticileri de var. Bazı MHP yöneticileri ise aranıyor. 

Suçlamalar: Gasp, tehdit, şantaj...
Tigris Haber'in haberine göre, emniyete götürülen MHP'nin görevden aldığı eski İl Başkanı Cihan Kayaalp'in, ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Kalaalp ve MHP yöneticilerinin gözaltına alındığı operasyonunu gerekçesinin 'gasp, tehdit ve şantaj' olduğu' öğrenildi.

Görevden alınan eski MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp... MHP'nin dün görevden aldığı Cihan Kayaalp hakkında küçük yaşta çocuğu cinsel istismar gibi korkunç bir iddia ve şikayet olduğu ortaya çıktı. 

Küçük yaşta çocuğun cinsel istismarı...
Sözü gazetesinin haberine göre ise Cihan Kayaalp, küçük yaşta çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlamasıyla ailesinin şikâyeti üzerine gözaltına alındı. Başsavcılık, çocuğun yaşının küçük olmasından dolayı soruşturmaya yayın yasağı getirdi.

İki kişi şikayetçi oldu
Son bir yıl içerisinde iki kişinin MHP İL Başkanı Kayaalp ve yöneticiler hakkında polise gasp, tehdit ve şantaj iddiasıyla başvurduğu belirtiliyor.

MHP DÜN İL BAŞKANLIĞINI KAPATMIŞTI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla MHP Diyarbakır İL Teşkilatı'nın görevden alındığını ve il başkanlığının kapatıldığını duyurmuştu. Sürpriz kararın sebebi bugünkü operasyonla ortaya çıkmış oldu. 

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