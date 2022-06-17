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Mevlüt Çavuoşoğlu'ndan İsveç'teki PKK ve Öcalan afişlerine tepki: PKK rehin almış durumda

Mevlüt Çavuoşoğlu'ndan İsveç'teki PKK ve Öcalan afişlerine tepki: PKK rehin almış durumda

NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç'te hala PKK ve Öcalan afişlerinin asılması skandalıyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG PKK adeta İsveç'i rehin almış durumda" dedi.

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İsveç'in başkenti Stockholm'de belediye binası ve kentin sembol yapıları, örgüt paçavrası ve terörist başı Öcalan fotoğrafları asılmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

İsveç kanunlarının ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor. İsveç'in de ulusal çıkarlarına zarar veriyor, NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor. YPG PKK adeta İsveç'i rehin almış durumda.

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