İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den sert sözler: Bu harami düzeni birlikte yıkacağız

Manisa'nın Salihli ilçesinde açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Senin çocuğun işsizken beş maaş alan danışmanlar var. El ele vereceğiz ve bu harami düzeni birlikte yıkacağız" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa'nın Salihli ilçesindeki ziyaretinde gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Akşener "Senin çocuğun işsizken beş maaş alan, hiçbir şey yapmayan danışmanlar var bu ülkede" diyen Akşener, "El ele vereceğiz ve bu harami düzeni birlikte yıkacağız" ifadelerini kullandı.

Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Siyasetçi esnafı kazandı, seçmen kaybetti"

20 Ocak 2020’den beri il il, ilçe ilçe geziyorum. Uzun bir zamandır seçmen velinimet olmaktan çıktı bu ülkede. Bize ait olmayan her bir konu üzerinden birbirimizle çarpıştırıldık. Sonuç itibariyle komşu komşunun düşman ilan edildiği bir sistemden siyasetçi esnafı kazandı, seçmen kaybetti.

"Acı çeken çiftçilerin derdini görüyorum"

Salihli’deyiz. Dolu vurdu, ürün gitti, TARSİM çok pahalı, yaptıranlar açıkta kaldı. Ey saray şürekası, dolu vurmuş, sigorta yaptıramamış çiftçimizin ürününün bedelini ödeyin. O çiftçi senin velinimetin. O çiftçi olmazsa aç kalırsın. Ama duymazlar seslerinizi… O dükkânların içinde acı çeken çiftçileri, esnaf kardeşimin derdini görüyorum.

"El ele vereceğiz ve bu harami düzeni birlikte yıkacağız"

Senin çocuğun 92 puan alıp atanamamışken, mülakatla elenmişken, yanında AK Partili dayısı olan gencin 58 puanla ballı maaşla atandığını görüyorsun. Haram olsun. Senin çocuğun işsizken beş maaş alan, hiçbir şey yapmayan danışmanlar var bu ülkede. El ele vereceğiz ve bu harami düzeni birlikte yıkacağız. Çocuklarımızın büyük çoğunluğu depresyonda.