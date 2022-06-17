Mehmet Barlas'ın 'ironi dozu fazla kaçan' yazısı! İnanın gerçek olabilir diyerek deli senaryolar yazdı

Mehmet Barlas Sabah Gazetesi'ndeki yazısıyla TT listesine girdi. 'İroni dozu yüksek' bir yazı kaleme alan Mehmet Barlas, ellerine fırsat geçse gerçek olabilir diye bitirdi.

Abone ol

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, '6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının icraatları belli oldu' başlıklı yazısında ironide doz aşımı yaptı. Sosyal medyanın gündemine düşen yazı 'uçuk' senaryolarla yüklü. Zaten Mehmet Barlas da kendi yazısı için 'biraz ironi dozu yüksek' diye not düştü. Hemen ardından ise 'yine dozu' artırıp şunları yazdı : 'İnanın ellerine fırsat geçse bunları hayata geçirirler. Günümüzde "Bu kadarını da yapamazlar" dediğimiz her şey TÜSİAD ile 6+1'li masa iktidarında teker teker gerçeğe dönüşebilir. Mehmet Barlas 'gerçeğe dönüşür' dediklerini de şöyle sıraladı:

*6'lı masanın cumhurbaşkanı, İsveç ve Finlandiya'ya koyulan vetoyu çekecek, Ankara'daki büyükelçileri de yüksek danışman olarak dışişlerinde görevlendirecek.



*Ayasofya tekrar kiliseye dönüştürülecek. Bu tören için Yunanistan Başbakanı Miçotakis de davet edilecek.



*Silahlandırılan Yunan adalarına Türkiye'den silah bağışı yapılacak. Özellikle insansız hava araçları hediye edilecek.

*TSK, Suriye ve Irak'taki bütün bölgelerden çekilecek.

*ABD Büyükelçisi, cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak atacak. Bütün kritik konularda ona danışılacak.

*Rusya'ya uygulanan yaptırımlara Türkiye de katılacak ve Rusya'nın Türkiye'de nesi varsa el konulacak.

*FETÖ'ye iade-i itibar yapılacak ve bütün darbeciler göreve getirilecek.



*İstanbul Havalimanı'nın adı Atatürk Havalimanı olarak değiştirilecek ve karıştırılmaması için eski Atatürk Havalimanı'nın adı da Mustafa Kemal Havalimanı olacak.

*S-400'ler depoya kaldırılacak.

*Nükleer santral inşaatı acilen durdurulacak.



* Bir Kürt devleti kurulması için gereken destek ve coğrafya verilecek.

*Faizler maksimize edilip banker dönemi yeniden canlandırılacak.

*Erdoğan'la arası kötü olan liderler Türkiye'ye davet edilecek. Mesela Beşar Esad ve eşi, TÜSİAD Başkanı tarafından Savarona'da ağırlanacak.



*Tayyip Erdoğan'ı hatırlatan tüm eserler birer birer yok edilecek.

*Başörtüsü yasaklanacak, 8 yılık kesintisiz eğitim ve katsayı adaletsizliği yeniden hortlatılacak.

*Marmaray tarihe "Ecevit yaptı" olarak yazılacak.

Bu liste böyle uzar gider. Başta da söylediğim gibi, bugün şaka olarak altını çizdiğimiz bu maddeler, bunlara fırsat verilirse 1-2 yıl sonra gerçek olarak karşımıza çıkabilir.