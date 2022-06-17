Dünyanın en sıcak şehri Jacobabad: Termometreler 51 dereceyi gösterdi

Yerel yönetim su krizini fırsata çeviriyor

Şehir yönetimi, temel bir ihtiyacı karşıladıkları için özel su satıcılarına ve su istasyonu sahiplerine göz yumuyor, ancak teknik olarak bir su krizini fırsata çeviriyorlar Pakistan, dünyanın en fazla su sıkıntısı çeken üçüncü ülkesi ve Jacobabad'da durum çok daha vahim.