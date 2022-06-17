Dünyanın en sıcak şehri Jacobabad: Termometreler 51 dereceyi gösterdi
Pakistan’ın merkezinde yer alan Jacobabad kenti dünyanın sıfır noktası konusunda bulunuyor. Termometrelerin 51 dereceyi gösterdiği şehirde yoksul halk para biriktirip fan ve güneş paneli almaya çalışıyor.
Pakistan’ın merkezinde yer alan Jacobabad kenti, insan faaliyetleri ve iklim değişikliği nedeniyle ısınan Dünya’nın sıfır noktası konusunda bulunuyor. Ayrıca, insan vücudunun kaldırabileceğinden daha sıcak olan ısı ve nem eşiklerini geçen dünyadaki iki şehirden biri arasında yer alıyor.
Termometrelerin 51 dereceyi gösterdiği kentin yoksul insanları, sıcak çarpması, su krizi ve günde 18 saat süren elektrik kesintileriyle mücadele ediyor. Çoğu, evlerini bir fanla soğutmak ve güneş paneli satın almak için para biriktiriyor.
Bununla birlikte Jacobabad’ın yöneticileri aşırı sıcaklıklar için plan yapmıyor. Ayrıca kentteki özel bir su istasyonu, gölgede oturan ve sıraları için kavga eden satıcıları izleyen bir iş insanı tarafından yönetiliyor.
Yerel yönetim su krizini fırsata çeviriyor
Şehir yönetimi, temel bir ihtiyacı karşıladıkları için özel su satıcılarına ve su istasyonu sahiplerine göz yumuyor, ancak teknik olarak bir su krizini fırsata çeviriyorlar Pakistan, dünyanın en fazla su sıkıntısı çeken üçüncü ülkesi ve Jacobabad'da durum çok daha vahim.