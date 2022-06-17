Çalışan kadınlar için yeni düzenleme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ‘doğum borçlanması’nı genişletecek. Böylece doğum nedeniyle çalışma hayatından uzak kalan kadınlara geriye dönük prim ödenebilecek.

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Doğum nedeniyle çalışma hayatından uzak kalan kadınların, geriye dönük prim ödemesi yapmasına olanak sağlayan, doğum borçlanması genişliyor. Bu haktan yararlanmak için doğum öncesi sigortalı olmak gerekmeyecek.

Çalışan kadınların itiraz ettikleri bir konuda düzenlemeye gidiliyor. Doğum nedeniyle çalışma hayatından uzak kalan kadınların, geriye dönük Prim ödemesi yapmasına olanak sağlayan, “Doğum Borçlanması” genişliyor. Bu haktan yararlanmak için doğum öncesi sigortalı olmak gerekmeyecek. Edinilen bilgiye göre, sigortalı tüm kadınların bu haktan yararlanması için yapılan öneriler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e iletildi ve düzenleme yapılmasına karar verildi. Doğum öncesinde sigortası olmayan kadınların doğum borçlanması yapmasını engelleyen düzenleme, tartışma konusu olmuştu. Askerlik borçlanmasında erkeklerin askere gitmeden önce sigortalı olup olmadığına bakılmaması çifte standart olarak değerlendiriliyordu. Bu konuda sendikalar ve Kadınörgütlerinin talepleri vardı.

Çalışan kadınların itiraz ettikleri bir konuda düzenlemeye gidiliyor. Doğum nedeniyle çalışma hayatından uzak kalan kadınların, geriye dönük Prim ödemesi yapmasına olanak sağlayan, “Doğum Borçlanması” genişliyor. Bu haktan yararlanmak için doğum öncesi sigortalı olmak gerekmeyecek. Edinilen bilgiye göre, sigortalı tüm kadınların bu haktan yararlanması için yapılan öneriler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e iletildi ve düzenleme yapılmasına karar verildi. Doğum öncesinde sigortası olmayan kadınların doğum borçlanması yapmasını engelleyen düzenleme, tartışma konusu olmuştu.

Askerlik borçlanmasında erkeklerin askere gitmeden önce sigortalı olup olmadığına bakılmaması çifte standart olarak değerlendiriliyordu. Bu konuda sendikalar ve Kadınörgütlerinin talepleri vardı.

Yasa nedir?

Mevcut yasaya göre, çalışma hayatından bir süre boyunca doğum nedeniyle uzak kalan kadınların, geriye dönük prim ödeme yapmasına imkân veren duruma doğum borçlanması deniliyor. Doğum borçlanması doğumdan sonraki en fazla iki yıllık süre için yapılabiliyor. Her doğumda en fazla 720 günlük süre borçlanılıyor. Bu sürenin üzerinde doğum borçlanması yapılamıyor. Sigorta açısından büyük bir öneme sahip olan bu hak, doğum yapacak her çalışan kadın için geçerli. Kadınlar, 3 çocuk üzerinden 6 yıl kadar prim kazanma olanağına sahip olabiliyor.